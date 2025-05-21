南投一般補助款被砍35億元 縣民今年零負債目標破滅

中央核定給南投縣一般性補助款將短撥34.96億元。南投縣長許淑華說，原本今年還清縣府債務，讓縣民零負債目標只能延後，老人健保費補助計畫只能暫時喊卡。

行政院主計處發文給南投縣政府，114年度南投縣一般性補助款原核定數為128億餘元，將短撥34億9638萬元，占南投總預算歲入總額10.11%，全面影響南投縣重大建設與計畫。

南投縣長許淑華指出，南投縣長期依賴中央統籌分配稅款與一般性補助款，支應各項基礎建設與社會福利。這次補助款遭減列，衝擊財政規劃，也影響縣政與民眾權益，縣府啟動四大因應方案，以兼顧施政穩定與縣民福祉。

一、延後債務償還、釋出財政空間：許淑華上任2年多償還債務61億元，剩餘31億餘元，原預計今年償還，達成零債務目標。因應財政壓力，縣府決定將債務償還時程延後，釋出必要財政空間，確保縣政運作與財政調度彈性。

二、地方建設與團體補助可能縮減：中央補助款短撥影響，地方建設計畫及民間團體補助將面臨資源縮減。相關補助與工程進度將視財政狀況調整優先順序，持續推動建設。

三、重大建設採分年編列預算：為保障支出穩定，已啟動的重大建設案將依實際進度分年編列預算。至於尚未動工之重大建設，因資金限制評估延後推動，縣府也將積極爭取外部資源，降低對縣政發展的衝擊。

四、社福政策可能暫緩上路：南投縣原規畫自115年補助65歲以上長者全民健保自付額，因財源不足將暫緩，未來將視財政狀況滾動檢討。

縣府強調，南投縣財政資源有限，中央應給予合理支持與制度性照顧，協助地方推動各項施政，希望中央能恢復原核定的一般性補助款額度，緩解地方財政壓力。縣府也會透過財務調度與政策調整，維持縣政穩定運作及公共服務不中斷，全力守護縣民福祉與權益。