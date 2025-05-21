聽新聞
0:00 / 0:00

遭中央刪減20.6億元 桃園市府：遺憾

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市今年一般補助款總額75.43億元，遭中央刪減20.6億元 。圖╱桃園市府提供
桃園市今年一般補助款總額75.43億元，遭中央刪減20.6億元 。圖╱桃園市府提供

行政院以中央政府總預算遭立法院刪減636億元，全面統刪原應撥付地方政府的一般補助款，刪減幅度達27.32%、約636億元554萬元，桃園市今年一般補助款總額75.43億元，被大砍20.6億元。

桃園市政府指出，今年度中央政府總預算案審查歲出部分審議總結果，尚須由行政院自行調整刪減數，行政院雖已研議救濟方式，但是救濟結果仍存有不確定性，卻將中央原對本府市府一般補助款由75.43億元，刪減為54.82億元，短收20.6億元。

桃園市府表示，中央政府不尋求以府院協商或以追加減預算方式，解決中央總預算遭刪減的問題，竟以刪減地方政府已納入預算的一般性補助款收入處理，令人深感遺憾。市府表示，所減少的補助款，市府會根據歲出項目性質進行適當調整，如工程類補助，可視實際施工進度檢討因應，確保施政及建設發展不中斷。

市議員凌濤指出，最新民調顯示張善政獲六都滿意度第一，中央卻大砍桃園20.6億一般性補助款，影響教育、婦幼、社福政策，簡直在懲罰資優生，讓人震驚也讓人覺得中央政府的格局實在太小。

過去一年，各直轄市在經濟與民生議題上的表現常常優於中央，再加上地方藍營執政居多，綠營執政直轄市又非賴總統派系人馬，中央竟選擇「懲罰優等生」的方式報復，主計處出手大砍各縣市一般性補助款，削減幅度達27.32%，桃園原本預計獲得75.43億元，卻被刪減高達20.6億元，直接衝擊教育、婦幼與社福政策的推動。

市府官員指出，新版的財劃法有規定一般補助款不得低於前一年，現在砍掉算不算違反新的財劃法？現在有兩派的見解，行政院當然是認定新版的財劃法明年實施，所以只要明年不低於今年就好了，不過到底哪一派的意見才是對的，以後有得吵。

官員認為，行政院在這個時間大砍一般補助款，其實這是一石二鳥的做法，今年先用立法院的決議為藉口，借刀砍地方補助款，媒體報導一般補助款刪減理由為因中央政府總預算遭立法院刪減636億元，行政院遂自原應撥付地方政府之一般性補助款中全面統刪，刪減幅度達27.32%，行政院先用這理由砍地方政府的一般補助款。

第二就是行政院藉這個機會把一般補助款水位拉低，今年7月底就要宣布明年可以補助的總額，行政院等於預告明年編的一般補助款總額，至少能少給600多億元。

補助款 行政院 桃園

延伸閱讀

賴總統兩岸併購說 凌濤質疑準備賣台

川普經貿談判提兩岸統一 凌濤：小心台灣被賣得更徹底

民進黨公布賴清德滿意度破五成 凌濤：國王的新衣

藍營互鬥？黃敬平嗆翁曉玲、凌濤少說話 他：別中綠營計

相關新聞

政院刪地方補助 學者齊轟違法

立法院刪凍中央政府總預算，要求行政院自行刪減六三六億餘元，行政院卻拍板統刪中央給各縣市一般性補助款百分之廿五，引發地方政...

藍綠縣市都憂心 苗縣府：怕發不出薪水

行政院前天函文各縣市政府一般性補助款統刪百分之廿七點三（若排除待遇調整等不扣項目，實刪百分之廿五），藍綠縣市政府都憂心嚴...

冷眼集／把預算當籌碼 鴨霸中央不演了

立法院刪減中央政府總預算，行政院竟將帳算在地方政府頭上，還不忘補上一刀，將後續撥款與釋憲結果綁在一起。這種把預算當籌碼的...

「阿兵哥快沒飯吃」何志偉挨批造謠

立法院司法及法制委員會昨處理總統府、國安會預算解凍案，總統府副秘書長何志偉呼籲趕快解凍預算，還說「阿兵哥（指憲兵二一一營...

行政院統刪地方補助款25% 引發縣市強烈反彈

立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方的一般性補助款，刪減率百分之廿五，引發地方強烈反彈。刪減...

高雄一般性補助在6都減最多 陳其邁大喊不公

針對中央政府總預算遭立法院刪減，高雄市長陳其邁今晚表示，此舉對各縣市一般性補助款造成重大影響，已引發連鎖效應，其中高市被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。