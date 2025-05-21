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澎湖補助款遭刪15.5億元 縣府憂社福、衛生及交通建設都受影響

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

行政院原核定今年度撥給澎湖縣的一般性補助款為56.57億元，但5月16日重新核定金額為41.12億元，遭刪減高達15.5億元。澎湖縣政府證實今天已收到公文，副縣長林皆興表示，刪減幅度大、衝擊不小，社福、衛生、交通、港口等民眾有感的基礎建設，恐將受影響，縣府目前正緊急盤點調整分配。

據了解，澎湖縣政府今天下午才接獲行政院正式公文通知，內容指出中央對澎湖的一般性補助款核定金額由原本的56.57億元調降為41.12億元，等同於少了近四分之一，對地方財政與執行中或即將推動的建設計畫都帶來壓力。

澎湖副縣長林皆興說，這筆補助款過去用於支應地方多項基本建設與民生服務，如社會福利、公共衛生、交通基礎設施與港口改善等，被刪減15.5億元，很擔心會對這些重要項目造成影響，目前縣府各局處正就預算項目全面盤點，看怎樣調整優先順序與資源分配。

澎湖地區財源有限，對中央補助依賴度高，補助縮減，恐對縣府推動政策的穩定性與持續性造成壓力。目前澎湖縣府尚未公布詳細調整方案。

補助款 澎湖縣

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