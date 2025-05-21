政院統刪地方補助 學者：法定義務非中央可隨便決定給或不給
立法院刪凍中央政府總預算，要求行政院自行刪減636億餘元，行政院卻決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，引發地方政府反彈。中興大學國家政策與公共事務研究所助理教授紀和均表示，行政院不可為之，他也質疑是否只刪在野黨執政縣市？執政黨執政縣市是否也統刪？若無，是違反「財政收支劃分法」第30條和「地方自治團體平等原則」。
針對政院拍板刪除地方一般性補助，紀和均說，原則上行政院不可為之，一般補助款的法源依據是財劃法第30條、地方制度法第69條，這兩條文聚焦國家發展要區域均衡，因此以中央的法定預算補助。
紀和均表示，基本上會以各地方自治團體的財政等級，給予不同的補助，原則上不可以刪。根據財劃法第30條第2項、地制法第69條第3項，授權中央制定「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，該辦法第3條載明，「中央為謀全國之經濟平衡發展，得視直轄市及縣（市）政府財政收支狀況，由國庫就下列事項酌予補助」，當中就包括一般性補助款等。意即這是法律給中央的法定義務，不是中央可以隨便決定給或不給。
紀和均指出，中央如要改變，定以考核績效或是否浪費，作為當年度或後一年度的補助款甄補或減列的依據。但中央現在的講法是，因總預算被統刪600多億，將這600多億轉嫁地方承擔，中央不可這樣做。一者是財劃法、地制法沒有改；二者是中央對地方縣市補助辦法也沒有改。就算要改，也得從下一年度開始，不可在當年度為之。
紀和均提到，財政上有「財政紀律原則」，不只是規範中央跟地方政府不可以亂花錢，也包括不可任意刪減或扣住應給地方自治團體的補助款。彷彿因為在野黨在立法院是多數，刪減中央的預算，中央就認為在野黨多在地方執政，就減地方補助，讓地方去承擔，國家運作不是互相報復。
紀和均質疑，假設要統刪，是不是只有統刪在野黨執政的直轄市跟縣市？執政黨執政的直轄市跟縣市有沒有刪？如果沒有，那就更是違反財劃法第30條，國家運作不可違反「地方自治團體平等原則」。
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