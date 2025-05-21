中央統刪地方一般補助掀反彈聲浪 學者：於法無據

立法院刪凍中央政府總預算，要求行政院自行刪減636億餘元，行政院卻決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，引發地方政府反彈。世新大學行政管理系副教授方凱弘表示，行政院統刪一般性補助款於法無據。

方凱弘分析，目前一般性補助款分配的法源是行政命令位階的「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」 (補助辦法)，再依據該辦法第4條第2項由行政院主計總處訂定分配方式 。其分配主要是補助地方政府基本財政收支差短與定額設算的教育、社會福利及基本設施等補助經費，而民國114年的分配方式也已經公告在行政院主計總處的網站上。

方凱弘進一步說，從這個角度切入，一般性補助款的金額，應該要根據所公告的分配方式分配，即使行政院想刪減，目前也只能依據補助辦法中第12條、第13條、第18條第3項相關規定辦理。由於上述條文並沒有規定中央政府總預算遭立法院刪減時，行政院得統刪或刪減一般性補助款，因此目前行政院統刪一般性補助款的做法應屬於法無據。

不過，方凱弘也表示，由於一般性補助款分配的法源，不論是補助辦法或是補助方式皆屬行政命令，因此行政院主計總處若是修改補助辦法或分配方式，便可以讓統刪有法源依據。