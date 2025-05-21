全國第三高！台南中央補助款減少51.7億 市長黃偉哲：樽節市府支出 量入為出

台南市吳氏家族有感於搜救犬執行救災艱辛及培訓養成不易，今天捐贈價值150萬元的搜救犬運輸車1輛，由市長黃偉哲代表接受捐贈；黃偉哲指出，因今年度一般補助款，台南市減少51.7億，收入減少27.3%，這次吳氏家族的捐獻是雪中送炭，非常重要。

市長黃偉哲今天下午3時許指出，非常高興與榮幸能夠代表台南市接受吳氏家族的善行、捐贈搜救犬的運輸車；消防弟兄出生入死，不只人是這樣，搜救犬在許多重大災難現場，或是許多需要拯救人命的場合，都非常重要。牠的訓練、天賦就是能夠比人類更早嗅到生命跡象，或是搜到待救人員。

黃偉哲話鋒一轉，指出昨天下班的時候，行政院突然通知減少今年度一般補助款，台南市減少51.7億，未來市政就會做出相對應的調整，台南是全國刪減第三高，最高的是高雄、屏東；以後必須樽節市府支出，量入為出，因為收入減少27.3%，也就是以前花100元，接下來只能花73元。

黃偉哲說，這個影響非常大，正好在這個時候，吳氏家族捐贈消防器材的支持是雪中送炭，能夠讓救難工作減少影響，持續推動；這不僅是一部車子，它的功能以及它能提供給搜救犬穩定、舒適的環境，維持最好的體能狀態，讓搜救犬憑藉敏銳的嗅覺以及所受的訓練，發現待救援的人。

黃偉哲表示，救援行動分秒必爭，坦白說，目前經費受影響，一般補助款都減少，這次吳氏家族的捐獻，讓市府在財政相對拮据困難的情況下，獲得及時雨，非常重要，感謝吳氏家族捐贈搜救犬運輸車

台南市民吳松棋、蘇秀梅及吳玉珍長期關懷地方事務，有感於去年4月3日花蓮強震造成嚴重死傷，台南市消防局特搜大隊搜救犬前往支援；其中特別是吳玉珍看到新聞畫面中，搜救犬辛苦救援，起心動念，認為搜救犬應該要有好的工作環境，才能好好工作。

經吳玉珍與父母討論，一起洽詢台南市消防局，適逢原本的搜救犬運輸車裝備老舊，又沒有冷氣，對搜救犬來說相當不適，促成這次捐贈；吳氏家族捐贈的搜救犬運輸車1輛，價值近150萬元，讓搜救犬於休息及運輸路途中能享有五星級車宿待遇。

這輛搜救犬運輸車具備主動、被動安全防護系統及智能輔助煞車系統，且依據搜救犬需求打造內部空間配置，提供4隻搜救犬休憩空間，全車內裝包覆隔熱材料，搭載駐車冷氣，可提供8小時免發動引擎之冷房環境；

車上價值5萬元歐規警示燈由專業生產警示排燈的靖燁有限公司捐贈，此外台南市消防之友會特搜辦事處也捐贈價值3萬7000元的運輸籠置放架及行動儲能設備。級車宿待遇。

消防局長李明峯表示，去年支援花蓮震災及今年支援楠西地震，搜救犬總是火速第一梯次出發，當執行激烈高強度搜索任務結束，狗狗的散熱不易導致體溫升高，此時有搭載駐車冷氣之搜救犬運輸專車，可提供良好的休息環境且能快速地大幅降低搜救犬體溫。