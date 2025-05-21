變相懲罰？新北被刪30.4億元預算 恐讓原有計畫停擺

中央對雲林縣一般性補助款將刪減37.6億元，新北則是被砍27.3%，約30.4億元，財政局坦言，明年度的一般性補助款，都已編列至明年預算，中央直接刪除一般性預算，恐讓原有計畫停擺，這是變相懲罰。

新北市財政局長陳榮貴表示，這次按公式分配一般性補助款2329億元，新北被砍27.3%，約30.4億元，而一般性補助款是用於社福方面、學校基本維持相關費用，學生營養午餐，弱勢低收補助，警消廳舍改建，警車消防車汰換，還有基礎建設如疏浚、道路維護等等，這部分的錢被砍掉後，其他原有的預算無法支應，就無法推動全面的建設。

陳榮貴表示，行政院於今年5月16日在未經跟地方政府溝通，即以立法院通刪中央預算636億元為理由，要直接刪除地方重要收入來源的一般性補助款636億元，嚴重影響地方財政自主與調度。

陳榮貴指出，114年度一般性補助款，已經編列於地方政府歲入預算，作為歲出的財源，而且都已經議會審議通過。只要中央刪減，無論刪減的是什麼項目，地方施政都無法依既定計畫執行。若不想讓地方民眾殷殷期盼落空，或是想讓在地方生活的每個人多點保障，地方政府都只能額外舉債來讓這些計畫繼續執行，嚴重衝擊地方政府的運作及地方人民的福祉。

陳榮貴表示，可以理解行政院在立法院刪減預算而為預算調整時的難處，但直接刪除對地方的一般性補助，對地方是會產生重大的衝擊與負擔的，有部分地方政府恐已經沒有額外舉債空間，結果就是原有計畫只能停擺。期盼中央能收回此決定，別因立場不同而選擇刪減補助，造成變相懲罰在各地方努力生活的民眾。