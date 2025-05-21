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中央刪24億 基市府：將舉債財務調度確保建設推動

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆24億元遭中央刪除，基市府表示，將舉債財務調度因應確保建設推動。本報資料照片
基隆24億元遭中央刪除，基市府表示，將舉債財務調度因應確保建設推動。本報資料照片

基隆市政府昨天接獲行政院通知，一般性補助款將刪減24億餘元，市政府今天回應表示，刪減幅度超過四分之一，對市政財政造成實質影響，將依法以舉債方式進行財務調度，確保市政建設與公共服務持續推動。

基隆市政府表示，原本中央核定114年度一般性補助款為88億7851萬，行政院昨通知重新核定，刪減金額達24億2519萬，約占全年一般性補助總額的27.3%，刪減幅度超過四分之一，對市政財政造成實質影響。

基隆市政府說，面對此次刪減情形，市府將依實際財政狀況，依法以舉債方式進行財務調度，確保市政建設與公共服務持續推動。並將持續滾動檢視整體財務規畫，視需求適時採行其他可行措施，務求在審慎控管下維持市政正常運作，保障市民權益不受影響。

基隆市政府強調，市府一向秉持財政紀律、負責任治市的原則，將在制度範圍內採取具體作為，確保施政不中斷、發展不延宕。

市府指出，針對中央補助款刪減，外界關注已持續升高，包括宜蘭縣、苗栗縣、雲林縣及屏東縣等地方政府皆公開表示，將對地方財政穩定與整體發展造成重大影響。行政院主計總處則建議各地方政府可透過縮減歲出或舉債方式進行因應。

市府指出，一般性補助款係依財政收支劃分法相關規定，由地方政府針對教育、社會福利及基本設施等經費提出需求，提報行政院主計總處編列預算。依修正後財政收支劃分法規定，中央給予地方的一般性補助款，不得低於修法施行前一年度的編列數，目的在於保障地方政府基本財政與公共服務水準。

基隆24億元遭中央刪除，基市府表示，將舉債財務調度因應確保建設推動。本報資料照片
基隆24億元遭中央刪除，基市府表示，將舉債財務調度因應確保建設推動。本報資料照片

補助款 行政院 基隆

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