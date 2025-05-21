聽新聞
0:00 / 0:00

中央刪減嘉市17.12億元 市長黃敏惠籲中央信守承諾速恢復原核定數

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中央無預警刪減嘉市一般補助17.12億元，市長黃敏惠請中央信守承諾， 盡速恢復原核定數，如期撥付，維護民眾權益。圖／聯合報資料照片
中央無預警刪減嘉市一般補助17.12億元，市長黃敏惠請中央信守承諾， 盡速恢復原核定數，如期撥付，維護民眾權益。圖／聯合報資料照片

嘉義市政府昨天接獲行政院通知，中央對嘉義市減列一般性補助17.12億元，若加上統籌分配稅款預估短撥，將面臨高達30億元財政缺口，對市府財政體質造成嚴重衝擊，政務推動勢必受影響，市長黃敏惠呼籲中央應信守承諾，盡速恢復原核定數，如期撥付，維護民眾權益。

市府說，每年底，各地方政府均依行政院主計總處一般性補助款通知數額，據以充當財源編製下年度預算，送請議會審議，完成法定程序後執行。一般性補助款是地方政府社福、教育及基本設施等支出的重要財源。

這次行政院無預警核定短撥一般性補助款，除了是中央失信於地方，更是劫貧濟富，窮地方富中央，刪減本來就窮的地方補助款，留供集權集錢中央自己用。地方面臨財源斷鏈，財務調度將更形困難，勢必會嚴重影響政務推動。

黃敏惠說，市府恪遵財政紀律，對預算執行，原本就有控管措施，要求各機關單位應該「當用則用、當省則省」。針對中央突然刪減17.12億一般性補助款，她日前召開應變會議，指示各單位審慎因應，務必保障市府人員、照顧弱勢族群及市民權益，尤其攸關社會福利政策及教育預算，市府必須竭盡所能，克服困難，全力落實原編預算執行，確保各項服務不中斷，她呼籲中央應信守承諾，盡速恢復原核定數，如期撥付，維護民眾權益。

補助款 行政院 嘉義

延伸閱讀

輕軌負擔卓揆稱口誤 議員送黃敏惠「榮泰號」模型譏諷

三百年歷史嘉義「道爺圳」上游景觀環境再造啟用

嘉義市旺情夏日派對 黃敏惠和黃偉哲共推優質農產品

影／黃偉哲傳訊息邀黃敏惠參加農特展 因這句稱謂被誤為詐騙

相關新聞

政院刪地方補助 學者齊轟違法

立法院刪凍中央政府總預算，要求行政院自行刪減六三六億餘元，行政院卻拍板統刪中央給各縣市一般性補助款百分之廿五，引發地方政...

藍綠縣市都憂心 苗縣府：怕發不出薪水

行政院前天函文各縣市政府一般性補助款統刪百分之廿七點三（若排除待遇調整等不扣項目，實刪百分之廿五），藍綠縣市政府都憂心嚴...

冷眼集／把預算當籌碼 鴨霸中央不演了

立法院刪減中央政府總預算，行政院竟將帳算在地方政府頭上，還不忘補上一刀，將後續撥款與釋憲結果綁在一起。這種把預算當籌碼的...

「阿兵哥快沒飯吃」何志偉挨批造謠

立法院司法及法制委員會昨處理總統府、國安會預算解凍案，總統府副秘書長何志偉呼籲趕快解凍預算，還說「阿兵哥（指憲兵二一一營...

行政院統刪地方補助款25% 引發縣市強烈反彈

立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方的一般性補助款，刪減率百分之廿五，引發地方強烈反彈。刪減...

高雄一般性補助在6都減最多 陳其邁大喊不公

針對中央政府總預算遭立法院刪減，高雄市長陳其邁今晚表示，此舉對各縣市一般性補助款造成重大影響，已引發連鎖效應，其中高市被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。