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中央刪減嘉市17.12億元 市長黃敏惠籲中央信守承諾速恢復原核定數
嘉義市政府昨天接獲行政院通知，中央對嘉義市減列一般性補助17.12億元，若加上統籌分配稅款預估短撥，將面臨高達30億元財政缺口，對市府財政體質造成嚴重衝擊，政務推動勢必受影響，市長黃敏惠呼籲中央應信守承諾，盡速恢復原核定數，如期撥付，維護民眾權益。
市府說，每年底，各地方政府均依行政院主計總處一般性補助款通知數額，據以充當財源編製下年度預算，送請議會審議，完成法定程序後執行。一般性補助款是地方政府社福、教育及基本設施等支出的重要財源。
這次行政院無預警核定短撥一般性補助款，除了是中央失信於地方，更是劫貧濟富，窮地方富中央，刪減本來就窮的地方補助款，留供集權集錢中央自己用。地方面臨財源斷鏈，財務調度將更形困難，勢必會嚴重影響政務推動。
黃敏惠說，市府恪遵財政紀律，對預算執行，原本就有控管措施，要求各機關單位應該「當用則用、當省則省」。針對中央突然刪減17.12億一般性補助款，她日前召開應變會議，指示各單位審慎因應，務必保障市府人員、照顧弱勢族群及市民權益，尤其攸關社會福利政策及教育預算，市府必須竭盡所能，克服困難，全力落實原編預算執行，確保各項服務不中斷，她呼籲中央應信守承諾，盡速恢復原核定數，如期撥付，維護民眾權益。
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