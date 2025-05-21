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台南補助款遭刪逾51億 綠批：藍白亂刪預算各縣市被集體懲罰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南一般性補助館遭刪逾71億，總數是六都第二，民進黨台南市議員蔡筱薇批藍白兩黨刻意操弄程序，全台各縣市都被集體懲罰，成為藍白亂刪預算的代罪羔羊。記者吳淑玲／攝影
台南一般性補助館遭刪逾71億，總數是六都第二，民進黨台南市議員蔡筱薇批藍白兩黨刻意操弄程序，全台各縣市都被集體懲罰，成為藍白亂刪預算的代罪羔羊。記者吳淑玲／攝影

台南一般性補助館遭刪逾51億，總金額為六都第二，民進黨台南市議員蔡筱薇批，藍白兩檔刻意操弄程序，利用總預算刪減案，導致行政院被迫縮減地方補助，最壞的結果就是全台各縣市都被集體懲罰，成為藍白亂刪預算的代罪羔羊。

蔡筱薇指出，立法院刪減中央政府總預算，要求行政院自行刪減新台幣636億餘元，為符合法定程序，行政院將今年一般性補助款總額中的636億元列為未分配數，相當於約27%，台南因此從190億被迫刪除到約138億左右，少了51億元。

蔡筱薇說明，根據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第3條規定，一般性補助款補助事項，包括直轄市、準用直轄市規定的縣及縣市基本財政收支差短與定額設算的教育、社會福利及基本設施等補助經費。

蔡筱薇說，弱勢、教育、警消補助等經費是否會受到影響，需要市府來統籌確認，至於台南近年來有許多大型公共建設正在推動，本來大型建設應由地方負擔經費的部分，就會受到比較嚴重的影響，縱然短期內可以透過舉債的方式來處理，但此舉根本是治標不治本。

蔡筱薇強調，市府應積極向行政院反映爭取恢復補助款核定數，同時加強財務調度與開源節流，嚴格控管非必要支出，另外也呼籲國會藍白兩黨，不要為了反對而反對，因為全台各縣市都已經被集體懲罰，成為藍白亂刪預算的代罪羔羊。

台南一般性補助館遭刪逾71億，總數是六都第二。圖／市議員蔡筱薇服務處提供
台南一般性補助館遭刪逾71億，總數是六都第二。圖／市議員蔡筱薇服務處提供

行政院 藍白 台南

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