聽新聞
0:00 / 0:00

政院統刪地方補助款新北少50億 新北議員憂影響教育社福

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北議員林秉宥質詢問主計處長吳建國，政院統刪地方補助款影響有多少。記者劉懿萱／攝影
新北議員林秉宥質詢問主計處長吳建國，政院統刪地方補助款影響有多少。記者劉懿萱／攝影

立法院要求行政院自刪636億，行政院認為窒礙難行，決定統刪撥付給地方政府的一般性補助款，衝擊各縣市財政。新北議員林秉宥質詢連問影響新北數額有多少、何時確定不撥付、如何籌措資金？主計處長吳建國說，新北一般性補助款有111億，50.68億受影響，強調中央僅說暫時不撥付，若沒撥付調度市款也是選項之一。

中央政府總預算遭立法院刪減，要求通案刪減不低於939億餘元，扣除已按比率計算的通刪數約303億餘元，行政院還要自行調整刪減數達636億，行政院認為窒礙難行，已決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%。

林秉宥質詢問，有新聞指出中央已經通知將刪除平均刪減25%地方政府一般補助款，市府何時收到公文？

吳建國回應，主計總處4月有發公文，說年度的一般補助款，因為總預算刪減在調整。

林問，新北影響數額是多少、影響哪些業務範圍？吳說，新北總共一般性補助款有111億，這次影響約50.68億，影響一些業務基本設施、教育、社會福利補助等，教育、警消廳舍資金沒有到位的話，經費會收到影響。

林又問主計處有因應措施還是籌措資金？吳說，會盤點細部項目，若資金有不足會再看有哪些方式補足，他強調公文只是說暫時不撥付，但總數並未動，本來一般性補助款是按月分配，現在按月分配數字會做調整，最後是否沒分下來還不確定，真的不行的話，市款調度也是選擇之一。

林秉宥說，剛說影響教育、社會福利相關，這些議員都很關心，會不會有一些表定工作確定無法執行？吳表示，不排除沒有撥付的話會受影響，這段時間會跟中央保持聯繫，並一周內提供影響部分。

新北主計處長吳建國備詢。記者劉懿萱／攝影
新北主計處長吳建國備詢。記者劉懿萱／攝影

補助款 行政院 總預算 新北

延伸閱讀

【重磅快評】阿兵哥沒飯吃 潘孟安不急、急死何志偉

政院統刪地方補助款 朱立倫：財劃法尚未實施就先苛扣

中央全面削減地方補助款 高雄減少近52億元

相關新聞

政院刪地方補助 學者齊轟違法

立法院刪凍中央政府總預算，要求行政院自行刪減六三六億餘元，行政院卻拍板統刪中央給各縣市一般性補助款百分之廿五，引發地方政...

藍綠縣市都憂心 苗縣府：怕發不出薪水

行政院前天函文各縣市政府一般性補助款統刪百分之廿七點三（若排除待遇調整等不扣項目，實刪百分之廿五），藍綠縣市政府都憂心嚴...

冷眼集／把預算當籌碼 鴨霸中央不演了

立法院刪減中央政府總預算，行政院竟將帳算在地方政府頭上，還不忘補上一刀，將後續撥款與釋憲結果綁在一起。這種把預算當籌碼的...

「阿兵哥快沒飯吃」何志偉挨批造謠

立法院司法及法制委員會昨處理總統府、國安會預算解凍案，總統府副秘書長何志偉呼籲趕快解凍預算，還說「阿兵哥（指憲兵二一一營...

行政院統刪地方補助款25% 引發縣市強烈反彈

立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方的一般性補助款，刪減率百分之廿五，引發地方強烈反彈。刪減...

高雄一般性補助在6都減最多 陳其邁大喊不公

針對中央政府總預算遭立法院刪減，高雄市長陳其邁今晚表示，此舉對各縣市一般性補助款造成重大影響，已引發連鎖效應，其中高市被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。