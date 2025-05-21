雲林補助款減37.6億 縣長張麗善要求各局處30%預算控管
受立法院刪總預算影響，雲縣府今年一般性補助款將減37.6億元；縣長張麗善今天要求各局處各項業務30%的預算控管，以輕重緩急作調整，跨年晚會等活動經費恐受衝擊。
受立法院刪減114年中央政府總預算影響，縣府昨天接獲行政院公文通知，一般性補助款刪減新台幣37.6億元，刪減幅度達27.32%。
對此，張麗善今天早上緊急召開會議，要求各局處進行各項業務30%的預算控管，但對於公務人員薪資及弱勢團體社會福利政策及教育預算等，一毛不減。
張麗善說，雲林縣114年度預算已依據行政院主計總處原核定補助數額編列，相關計畫業已執行中，如今逕遭大幅刪減，勢必對雲林縣整體財務調度造成極大壓力，並嚴重影響教育、社會福利、基礎建設及其他必要支出，直接衝擊縣民權益。
張麗善希望中央審慎研議，以免衝擊民生、社福及基礎建設。
張麗善指出，縣府初步調整因應對策包括基礎建設、一般性補助、活動等，將以輕重緩急作調整；至於議會昨天三讀通過的跨年晚會追加預算3000萬元，恐刪除部分預算來執行，以免財政陷困境。
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