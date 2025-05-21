苗栗一般性補助款少28億 縣長鍾東錦：請主計長好人做到底幫忙

行政院昨天函文各縣市一般性補助款統刪27.3%，苗栗縣減少28.1億元，縣長鍾東錦表示，縣府可以調度的基金最多10億元，且沒辦法舉債，只能請主計總處主計長陳淑姿好人做到底幫忙，以後再設法還。

縣府財政處今天一早向鍾東錦報告，昨天下午收到行政院函文，核定一般補助款刪除27.3%，減少28.1億元，鍾東錦說，預算都已經編列，團隊會設法落實執行，但苗栗縣狀況特殊，只能「邊走邊看」。

鍾東錦指出，苗栗縣財政受行政院控管，沒有辦法舉債，基金等調度，頂多也只有10億元，距離28.1的缺口還很遠，日前偕同立委陳超明、邱鎮軍拜會陳淑姿等人，也知道苗栗的窘境，承諾研提方案，向行政院長卓榮泰報告，希望好人好底幫忙苗栗度過難關。