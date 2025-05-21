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中央大砍補助款花蓮少26.5億元 縣府不排除借款因應

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府接獲行政院公文，今年度一般性補助款刪減27.3%，減少26.5億元。本報資料照片
花蓮縣政府接獲行政院公文，今年度一般性補助款刪減27.3%，減少26.5億元。本報資料照片

行政院因總預算遭立法院刪減，大砍撥付地方的一般性補助款花蓮縣也被減核26.5億元，刪減幅度達27.3%。縣府表示，財主單位正盤點是否能以歷年謄餘款支應，若真的不夠不排除借款因應。

花蓮縣府昨天收到行政院通知，今年度原本核定一般性補助款97.2億元，因為總預算遭立院刪減636億元，本月16日重新核定僅剩70.7億元，刪減27.3%。

縣府代理祕書長饒忠說，收到公文後財主單位已經在因應，正盤點整理看落差到底有多少，歷年謄餘款還有多少可以支用，若真的沒有不排除先暫借，努力維持各項業務、社福都能順利運作。

饒忠說，先前中央有說因為立法院凍刪預算，可能補助款也會凍刪，但昨天收到公文就說是刪，直接砍掉27%，也不清楚27%是已經砍到底，還是會有下一波，先盤點看看，詳細情況還沒出來，今年可能還是撐得過去，接下來就看財劃法狀況如何，不過財劃法雖然公告但施行細節也 還沒出來，目前都無法確定。

財劃法 補助款 花蓮

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