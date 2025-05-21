政院統刪地方補助款 朱立倫：財劃法尚未實施就先苛扣

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

立法院刪凍中央政府總預算，要求行政院自行刪減636億餘元。行政院認窒礙難行，已決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，引發地方反彈。國民黨主席朱立倫表示，財劃法尚未實施就要大幅苛扣，這才是真正傷害地方重大建設及政策的做法。

朱立倫今在中常會指出，台灣的事情是屬於全民的，願意非常認真努力面對問題、解決問題，目前立法院正討論解凍114年相關預算，國會願意全力以赴，行政機關更應懇切地針對國會議員所疑慮的部分加以說明、予以解凍。

朱立倫強調，國民黨絕對無意刁難任何部會，但請各部會不要有任何政治動機，故意延宕任何預算的解凍，讓預算能全力地施行。

同時，對於地方政府的一般補助款，朱立倫說，尚未實施「財政收支劃分法」修正案，中央就已經要大幅苛扣，他相信這才是真正的傷害台灣地方重大建設及地方政策的作法，希望行政院不要先苛扣各縣市的地方一般補助款。

補助款 行政院 朱立倫

延伸閱讀

願就國安議題集思廣益 朱立倫：持續等待和賴總統對談

賴清德拋設主權基金 朱立倫：願深入討論共同促成

再戰朱立倫再+1 張亞中三度宣布參選國民黨主席

【重磅快評】國安簡報互不信賴 賴清德派吳釗燮出馬？

相關新聞

政院刪地方補助 學者齊轟違法

立法院刪凍中央政府總預算，要求行政院自行刪減六三六億餘元，行政院卻拍板統刪中央給各縣市一般性補助款百分之廿五，引發地方政...

藍綠縣市都憂心 苗縣府：怕發不出薪水

行政院前天函文各縣市政府一般性補助款統刪百分之廿七點三（若排除待遇調整等不扣項目，實刪百分之廿五），藍綠縣市政府都憂心嚴...

冷眼集／把預算當籌碼 鴨霸中央不演了

立法院刪減中央政府總預算，行政院竟將帳算在地方政府頭上，還不忘補上一刀，將後續撥款與釋憲結果綁在一起。這種把預算當籌碼的...

「阿兵哥快沒飯吃」何志偉挨批造謠

立法院司法及法制委員會昨處理總統府、國安會預算解凍案，總統府副秘書長何志偉呼籲趕快解凍預算，還說「阿兵哥（指憲兵二一一營...

行政院統刪地方補助款25% 引發縣市強烈反彈

立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方的一般性補助款，刪減率百分之廿五，引發地方強烈反彈。刪減...

高雄一般性補助在6都減最多 陳其邁大喊不公

針對中央政府總預算遭立法院刪減，高雄市長陳其邁今晚表示，此舉對各縣市一般性補助款造成重大影響，已引發連鎖效應，其中高市被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。