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中央刪減彰化縣51.7億一般性補助 彰化縣府開緊急會議研商

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
行政院統刪各縣市一般性補助款27.32%，以彰化縣原189億元一般性補助，將被刪減51.7億元，縣府下午將緊急召開會議，研擬相關因應策略。本報資料照片
行政院統刪各縣市一般性補助款27.32%，以彰化縣原189億元一般性補助，將被刪減51.7億元，縣府下午將緊急召開會議，研擬相關因應策略。本報資料照片

行政院主計總處以立法院刪減中央總預算2328.56億元為由，統刪各縣市一般性補助款27.32%，以彰化縣原189億元一般性補助，將被刪減51.7億元，地方建設及社福將受到不小衝擊，縣府下午將緊急召開會議，研擬相關因應策略。

由於被刪減的一般性補助，涵括教育、水資及社福等項目，彰化縣政府今天下午將召開緊急會議，包括可能受影響的補助項目，以及相關調整措施做為管控，並結合中央民代向中央反映地方心聲，希望中央審慎研議，以免衝擊地方建設及社會福利。

此次是針對一般性補助，中央接下來還可能針對計畫型補助刪減，彰化縣本年度就有約210億元，如果中央再下重手，以原來財政就不寬裕的彰化縣來說，更是雪上加霜。

行政院 總預算 彰化

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