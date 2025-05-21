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中央全面削減地方補助款 高雄減少近52億元
立法院通刪總預算636億，行政院為此全面削減地方政府一般性補助款，高雄市原核定補助190億，被刪減近52億，市府主計處表示，因補助款減少，不排除研議實施撙節措施。
市府主計處指出，高雄一般性補助款原本編列190億，因立院刪減總預算，行政院函文通知一般性補助款刪減27.32%，變成只補助138億，大減約51.95億。
主計處表示，一般性補助是統收統支，但有三層面衝擊大，其中教育經費減少11.34億，社會福利經費減少23.58億，以及基本設施經費減少16.33億，將研議辦理撙節措施。
財政局陳勇勝局長指出，一般性補助原核定190億元，均已納入114年預算，支應高雄市歲出，若修正減少52億元，將擴大歲出入差短。
陳勇勝表示，高雄面積廣闊，基本設施、教育經費需求龐大，法定社福負擔更是六都最高，過往中央均以一般性補助挹注，這次刪減將會影響市民權益。
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