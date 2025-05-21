法定補助變成政治籌碼 新北藍黨團批：賴清德應下台

行政院近日以總預算為由，將刪減地方政府「一般性補助款」，新北市議會國民黨團今天批評，民進黨中央政府罔顧法治、恣意操作，將法定應撥款項淪為政治報復工具，企圖藉預算壓力懲罰地方政府，令人痛心。在中央政府年度預算已經鉅額增加的情況下，賴政府若仍無法有效施政、造謠嫁禍在野黨，甚至苛扣要撥給地方的預算，那麼這樣的執政者應該被唾棄下台。

國民黨團指出，「一般性補助款」根本不屬於立法院可刪減的項目，依法為地方應得的法定預算，嚴重違反行政程序與信賴保護原則。至今行政院也無法正面解釋其法律依據，只會用模糊說詞掩蓋實質苛扣，根本就是「變相不給錢」，企圖延續「財政收支劃法案」、「114年中央總預算案」的朝野衝突，為民進黨在地方「大罷免」添柴火。

黨團書記長王威元指出，根據財劃法規定，中央給予地方的一般性補助款「不得低於前一年度數額」，但新北市今年卻遭行政院大砍30.44億元，其中包含社福預算16.11億、教育7.6億、基本設施6.73億，全數皆屬民生必需支出，相較113年度一般性補助款新北市更是硬生生少了20億元。這樣的懲罰性刪減根本就是掐住地方政府咽喉。

副書記長黃心華表示，今年行政院編列給地方的一般性補助款共達2501億元，立法院國民黨團在審查時並未刪凍分毫，主計總處卻在總預算通過後，私自大砍下半年款項，形同「假預算、真報復」，讓人質疑民進黨是將國家財政當成黨產操作。

市議員洪佳君分析，這筆補助款對地方而言，平時多用於低收入戶補助、社福照顧與基礎建設，是穩定民生的重要支柱。民進黨中央不砍網軍預算、不檢討政策浪費，卻選擇下手基層人民生活所繫，這樣的中央政府，還有什麼資格談公平正義。