雲林37.6億元遭中央刪除 張麗善：基礎建設先受衝擊 跨年晚會經費恐減

雲林縣政府昨接獲行政院通知，中央對雲林縣一般性補助款將刪減37.6億元，縣長張麗善今向中央喊話，中央將立法院統刪的預算轉嫁縣市政府買單，非常不該，現階段縣府將優先針對農水路、交通路網等基礎建設調整因應，跨年晚會等活動經費可能也受衝擊。

雲林縣政府昨下午收到行政院通知，中央對雲林縣一般性補助款將刪減高達37.6億元，刪減理由為因中央政府總預算遭立法院刪減636億元，行政院遂自原應撥付地方政府之一般性補助款中全面統刪，刪減幅度達27.32%

張麗善今天緊急召開會議，請各局處進行各項業務30%的預算控管，但對於公務人員薪資及弱勢團體的社會福利政策及教育預算等，一毛不減。對於行政院刪減一般性補助款，她感到非常遺憾，希望中央審慎研議，以免衝擊民生、社福及基礎建設。

國民黨立委張嘉郡表示，今年中央政府的總預算明明比去年還多，行政院卻一直喊沒錢，更何況一般性補助款是地方政府依法應得的「法定預算」，呼籲行政院能再重新思考，中央與地方是一個行政團隊，地方是中央的延伸，穩定地方的財政，推行國家政策，才是國家百姓之福。

張麗善表示，現在可能會調整因應的部分包括基礎建設、一般性補助、活動，都會做逐步的一個調整，包括農水路、交通路網等基礎建設，會依照輕重緩急來做一些調整，至於昨在議會三讀通過的跨年晚會追加預算3千萬元，可能會先刪除三分之一預算，以兩千萬元來執行以免財政陷於困境。