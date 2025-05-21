【重磅快評】中正路改名補助吃到飽 小芸路能否先行？

內政部公布處理威權象徵進度，目前尚有677筆待處置，內政部長劉世芳指這677件牽涉到中正路改名外，可能還包括蔣介石塑像移除，地方若經費困難，內政部會協助；劉世芳忘了之前下鄉宣講才說預算被刪影響重大，如今動輒要上億元經費卻滿口答應補助，對照監察院沒錢買衛生紙，閣揆就職周年只能請杯子蛋糕的寒酸，不禁讓人懷疑這真的是同一個政府嗎？

劉世芳表示，內政部、地方政府及各部會依促進轉型正義條例處理威權象徵，目前已完成處置264件，另外還有677件待處置。在部會部分，比較多的是在國防部和教育部，地方政府部分，則是台北市、桃園市及台中市，內政部會持續溝通，如果經費上有困難的話，內政部會協助。

改路名要花多少錢？不僅路牌、門牌要換、戶政資料也要更換，地方政府還得做民調，必須半數以上住戶同意才能改路名，花費的人力更是隱形成本；藍委林沛祥批評劉世芳根本是勞民傷財，若要改掉所有中正路名，花費可能要上億元，如此只為意識型態服務的政策不可取，與其如此，不如直接先把欠給地方政府的補助款一條一條的吐出來。

劉世芳點名台北市、桃園市及台中市，剛好都是藍營縣市。台中市長盧秀燕下鄉被記者問到中正路改名問題，她嘆了口氣回答，國家吃飽太閒嗎？該做的事情趕快做，經濟，國家安全，人民困難趕快解決，不要再意識型態了，盧市長還真是說出多數人民心中的感受。

其實，內政部是天下第一部，業務多得不得了，劉世芳之前下鄉宣講大罷免，指租金補貼預算300多億元有200億元被凍結，被藍委指為造謠；接著又在周年記者會稱內政部最大的挑戰是預算不足，讓基層公務員感到沮喪，但面對搞意識形態的促進轉型正義條例，劉世芳突然闊綽起來，即使平日對藍營縣市錙銖必較，但若要改路名、移銅像，再多錢也可以補助吃到飽，這不會讓基層公務員感到困惑嗎？

如果劉世芳手上隨時有上億元的經費可以補助台北市、桃園市及台中市，那可能要讓她的老闆行政院長卓榮泰及監察委員們羨慕死了。

因為，即使握有史上最高的總預算，卓榮泰竟在就職周年記者會中哭窮，表示他只能請閣員吃杯子蛋糕；監察院也哭窮說預算被刪沒錢買衛生紙，藍委謝龍介質詢時準備了五大箱衛生紙，請卓揆載一箱給監察院，卓臉不紅氣不喘回應「我正好要跟委員說可以送到監察院」。如果貴為閣揆都得處理監察院的衛生紙，若得知劉世芳手上隨時有上億經費可以補助地方，不知作何感想？

但改路名真的有如此急迫嗎，劉世芳點名三個藍營縣市，為何不提綠營長期執政的台南、高雄、屏東、嘉義縣市呢？這些縣市轄內也有中正路，台南市更多達38條，高居全國「榜首」，但即使綠到出汁，台南市長黃偉哲「努力」了兩年，也只能把湯德章紀念公園圓環前的中正路標示為「湯德章大道」，官網、公文都未更名，被批轉型正義是喊假的。

再者，民進黨政府若覺得中正路改名很重要，那麼，除了中正路，很多地方還有中正東路、中正西路、中正南路、中正北路等路名，這些都是從中正路延伸出來的路名，如果要徹底「去蔣」，要不要也一併改名？

劉世芳這次再提改路名並點名藍營縣市，台南市議會黨團消遣賴清德執政，台南的醜聞與光電黑金問題不斷，建議改為「小芸路」，才更貼近轉型正義的「真意」，還真是酸度爆表。民進黨政府很會哭窮，但更會亂花錢，若真的有錢，至少幫忙地方把道路整平一點，也許還能減少一點民怨。