三峽車禍真相恐沉？律師指不起訴書應比照復興空難做1事：民事才有依循

三峽車禍肇事的78歲余姓老翁不治，肇事原因仍不明，民眾關心受害者及其家屬是否求償無門。律師林智群表示，肇事者／被告死亡，檢察官只能不起訴；不過，這麼大的車禍，原因不明，地檢署有必要徹底調查，把調查結果寫在不起訴處分書上，表示老翁是什麼情況下進行衝撞、到底是殺人故意？還是不小心造成？最後結論才是因為被告死亡，只能不起訴。

林智群在臉書表示，像之前復興航空空難，事後發現是機師（已經死亡）操作不當，地檢署的不起訴處分書還是有把事情來龍去脈、誰應該負責任寫清楚，這樣之後的民事訴訟才能有所依循。

三峽老翁死亡，刑事不起訴，「不代表民事上可以不用負責」，林智群表示，如果老翁有遺產，至少可以以老翁繼承人為被告，請求繼承人等在遺產範圍內對被害人等負賠償責任。另外被害人「死亡或重傷」的話，也可以向新北地檢署申請犯罪被害人補償金。