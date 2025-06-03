快訊

日本「職棒先生」長嶋茂雄肺炎過世 享壽89歲

6月5日「芒種」6大禁忌…不能剪髮、不能剩飯！3類人沖煞別去這裡

00919本季配息0.72元！網友驚呼「長榮奶水真香」19元隨便買都賺

三峽車禍真相恐沉？律師指不起訴書應比照復興空難做1事：民事才有依循

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
三峽車禍肇事的78歲余姓老翁死亡，肇事原因仍不明，民眾關心受害者及其家屬是否求償無門。本報資料照片
三峽車禍肇事的78歲余姓老翁死亡，肇事原因仍不明，民眾關心受害者及其家屬是否求償無門。本報資料照片

三峽車禍肇事的78歲余姓老翁不治，肇事原因仍不明，民眾關心受害者及其家屬是否求償無門。律師林智群表示，肇事者／被告死亡，檢察官只能不起訴；不過，這麼大的車禍，原因不明，地檢署有必要徹底調查，把調查結果寫在不起訴處分書上，表示老翁是什麼情況下進行衝撞、到底是殺人故意？還是不小心造成？最後結論才是因為被告死亡，只能不起訴。

林智群在臉書表示，像之前復興航空空難，事後發現是機師（已經死亡）操作不當，地檢署的不起訴處分書還是有把事情來龍去脈、誰應該負責任寫清楚，這樣之後的民事訴訟才能有所依循。

三峽老翁死亡，刑事不起訴，「不代表民事上可以不用負責」，林智群表示，如果老翁有遺產，至少可以以老翁繼承人為被告，請求繼承人等在遺產範圍內對被害人等負賠償責任。另外被害人「死亡或重傷」的話，也可以向新北地檢署申請犯罪被害人補償金。

車禍 三峽

延伸閱讀

律師看貴婦奈奈逃亡後返台 認橘子從開始通緝起已經在坐牢

股災來襲！律師勸年輕人投資「先存到200萬」 勝負關鍵曝光

台股暴跌2065點創史上最大跌幅 律師逆勢操作引營業員急問：按錯了嗎？

小孩同學生日「送全班1人1份禮物」 律師見實際價格驚呆

相關新聞

三峽車禍真相恐沉？律師指不起訴書應比照復興空難做1事：民事才有依循

三峽車禍肇事的78歲余姓老翁不治，肇事原因仍不明，民眾關心受害者及其家屬是否求償無門。律師林智群表示，肇事者／被告死亡，...

三峽肇事翁院內死亡影響強制險？ 議員籲補漏洞：別影響受害者權益

新北三峽重大交通事故釀4死11傷，新北市議員林國春今在議會質詢指，車禍傷者若在送醫後不幸於院內過世，卻可能因「死亡地點非...

三峽車禍肇事者身亡...議員關切家屬賠償困境 市府：假扣押已裁准

新北三峽嚴重車禍整體釀4死11傷，肇事者78歲老翁住院13天後，日前搶救不治，外界關注後續責任與賠償問題。市議員彭一書今...

三峽車禍肇事者身亡 侯友宜：全力協助受害者求償

新北市三峽區5月19日發生車禍造成重大傷亡，涉肇事駕駛余姓男子於5月31日傷重不治。新北市長侯友宜今天受訪時表示，全力協...

三峽車禍釀3死肇事翁死案情無解？高大成：全案該這樣查

新北市78歲駕駛余文正5月19日下午在三峽駕車撞上多名學生與接送的家長，造成3死12傷的慘劇。肇事後他僅簡短表示「不記得...

星期評論／從制度改善 給學子安全上學的路

新北三峽北大國小旁上月19日發生重大車禍釀4死12傷，事發後政府立即應對，提出包括增設減速設施等多項改善方案，但當前肇因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。