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三峽肇事翁院內死亡影響強制險？ 議員籲補漏洞：別影響受害者權益

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北三峽嚴重車禍肇事78歲老翁日前不治，引發外界關注後續責任與賠償問題。本報資料照片
新北三峽嚴重車禍肇事78歲老翁日前不治，引發外界關注後續責任與賠償問題。本報資料照片

新北三峽重大交通事故釀4死11傷，新北市議員林國春今在議會質詢指，車禍傷者若在送醫後不幸於院內過世，卻可能因「死亡地點非現場」導致無法申請強制險理賠。他憂心，制度漏洞讓受害者家庭陷入二度打擊，應正視補強。

林國春指出，曾有民眾反映，親人遭遇車禍傷重送醫，到院後雖經搶救仍不治身亡，由於醫院開立的死亡證明書中，死亡原因未明確載明「因車禍致死」，導致家屬在申請強制險或保險理賠時受阻，「醫院不開車禍死亡證明，保險公司就不理賠，對被害者來說非常不公平。」

他質疑，若只因醫院未明寫死亡原因，受害家屬不僅無法辦理假扣押程序，將失去基本的理賠保障。尤其在三峽車禍案中，肇事老翁送醫後不治，「是否也會重演這樣的困境？」

對此，新北市警察局回應，已掌握相關狀況，並將主動與地檢署聯繫，針對重大事故後續死亡個案協助啟動司法驗屍程序，以釐清死因、提供佐證依據。警方強調，會全力協助家屬釐清權益，必要時也會要求驗屍，讓事實釐清不因行政認定而打折。

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