三峽車禍肇事者身亡...議員關切家屬賠償困境 市府：假扣押已裁准

新北三峽嚴重車禍整體釀4死11傷，肇事者78歲老翁住院13天後，日前搶救不治，外界關注後續責任與賠償問題。市議員彭一書今質詢指出，部分家屬憂心肇事者過世後賠償無果，質疑老翁名下是否有財產，是否涉及脫產等，詢問市府目前處理機制。副市長劉和然表示，啟動假扣押程序並獲法院裁准，市府各局處已建立專責窗口，協助家屬處理各項事宜。

該起車禍釀4死，其中3名受害者傷重不治，家屬正治喪中，劉和然今天在議會透露，有慰問家屬，傾聽家屬心聲。

彭一書表示，三峽車禍至今持續受到市民關注，肇事者死亡雖讓刑事責任無從追究，但家屬仍須面對漫長的民事求償過程，且據悉已有家屬放棄繼承，若老翁名下確無資產，後續該如何賠償、是否涉及財產脫產問題，皆令人擔憂。

法制局長蔡庭榕回應，已於5月22日中午前遞案聲請假扣押，目前法院已裁定准許，相關財產細節因偵查與法律程序，暫不便公開。由於肇事者已死亡，刑事部分將依法由地檢署處理不起訴處分。

警察局長廖訓誠補充，事發當天即組成專案小組調查，雖肇事者過世，所有相關資料仍將移送地檢署，由檢方決定後續處分。

對於家屬溝通與協助機制，劉和然說明，目前學生傷者由教育局統一窗口聯繫，非學生部分則由社會局負責，法制局則擔任法律協助窗口，與各局保持橫向聯繫，提供即時協助。市府強調，每天有與家屬保持聯繫，全力協助度過難關。