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三峽車禍肇事者身亡 侯友宜：全力協助受害者求償

中央社／ 新北2日電
新北市長侯友宜。聯合報系資料照片
新北市長侯友宜。聯合報系資料照片

新北市三峽區5月19日發生車禍造成重大傷亡，涉肇事駕駛余姓男子於5月31日傷重不治。新北市長侯友宜今天受訪時表示，全力協助後續求償，希望還給受害者及家屬公道。

三峽北大國小外道路車禍造成3死、12輕重傷（含肇事駕駛），死傷者大多為學生，引起關注。涉嫌肇事的78歲余姓男子5月31日上午因傷重、多重器官衰竭，於亞東醫院過世。新北地檢署檢察官偕同法醫5月31日進行相驗，預計6月6日上午解剖釐清死因。

侯友宜今天上午視察秀峰高中老舊校舍整建工程後接受聯訪，媒體問及市府三峽車禍受害者後續協助一事。侯友宜說，不論是法制局、教育局還是社會局等，都有建立單一窗口提供協助，針對求償部分，市府也會全力幫助車禍受害者家屬。

新北市政府法制局副局長許宏仁接受中央社電訪時說，事故發生後，為保障受害者權益，法制局立即請犯罪被害人保護協會協助，由犯保協會出具保證書代替保證金，已向法院完成對肇事者財產假扣押的遞狀程序。

許宏仁表示，肇事者雖已死亡，但不影響民事求償，未來可對他的繼承人進行訴訟程序。另外，若受害者需協助項目不在犯保協會範圍內，法制局會找律師一同協助處理。

根據犯保協會5月31日新聞稿，因聲請完成假扣押程序，肇事者雖已死亡，民事求償將可在遺產範圍內獲得保障，避免肇事者死亡影響權益，請家屬放心。

協會表示，犯保律師5月21日與3名死者家屬、1名重傷者家屬諮詢研商法律，並取得相關資料文件，及確認假扣押標的金額；5月22日具狀向新北地院聲請假扣押，經法院裁定准予假扣押。

協會說，犯保律師於5月23日取得法院民事裁定書，因假扣押有提存擔保金規定，犯保協會依據犯罪被害人權益保障法規定，以最速件方式核發保證書，代替假扣押擔保金，免去被害人的經濟負擔。

此外，犯保協會表示，5月23日已經聲請執行假扣押，並主張暫免繳納執行費用；目前已由新北地院或囑託財產所在地的法院，執行查封扣押程序，以保障被害人未來債權。

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