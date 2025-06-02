三峽車禍釀3死肇事翁死案情無解？高大成：全案該這樣查

新北市78歲駕駛余文正5月19日下午在三峽駕車撞上多名學生與接送的家長，造成3死12傷的慘劇。肇事後他僅簡短表示「不記得了」即陷入昏迷，經搶救13天，5月31日不治，一般認為肇事原因恐難釐清。對此，中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成上午說，應調其健保就醫記錄，以及解剖時了解其傷勢，才能了解死因。

檢方表示，依刑事訴訟法規定，因余文正已過世，「過失致死」部分將不起訴處分，另也將擇日解剖，以釐清確切死因。受害者家屬至今則尚未得到道歉或說法。

高大成說，雖然余文正已死亡，但若調閱其健保資料，可以知道他駕車時本身就罹有何疾病？例如是否原就罹有癲癇症，又是否平常有吃鎮靜類藥物等，以及對其肇事是否具關聯性。另則是，透過解剖，也可從傷勢了解可能的致死原因。

高大成說，從目前資料顯示，余文正先在路口撞了其他車，後來加速離去又撞上路人，先後兩度撞人，研判罹有路怒症的可能性很高，但這一部分要了解，就比較困難。

高大成說，交通部說要加嚴考照，但台灣的情形不是考照問題，而是不遵守交通規則。以日本京都府為例，面積和台灣一樣大，但每個月的車禍死亡人數僅1、2人，反觀台灣真的太多了，應該向日本取經。

高大成也透露，他自己已75歲，因日本規定75歲要每年上課和檢查有無失智症等健康狀況，他因此主動放棄了日本的駕照，但台灣並未禁止他上路，不過，他也少開車了。