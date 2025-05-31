車禍事故鑑定 釐清原因、責任比例

余姓老翁上月十九日駕車闖紅燈造成慘重死傷，他昨日也身亡，事故原因成謎。警方表示，司法機關可請求事故鑑定委員會鑑定，以分析、還原事故現場，並確定事故發生的原因和責任分配，這攸關後續損害賠償比例及金額。

三峽這起重大車禍，包括肇事駕駛在內共四死、十一傷，依強制汽車責任保險法規定，強制責任險部分，每位死者可獲二百萬元理賠，傷者則依受傷程度，最高給付廿萬元；若駕駛另有第三責任險或可查扣資產，受害家屬亦能透過民事訴訟求償。

因余姓肇事老翁已身亡，司法上刑責終止，不過受害者及家屬仍可盡力尋求保全機會，包括房產、海外資產等皆可列入查封標的，可依法求償。

警方表示，車禍事故鑑定一般交由各縣市車輛行車事故鑑定委員會進行，鑑定報告會明確指出哪一方是主要肇事原因，哪一方為次要原因，鑑定內容與結果將影響民事賠償金額認定。

從過去法院判決為例，二○一八年一名十九歲的盧姓騎士沿北宜公路行駛時，因跨越分向限制線、撞擊交通棒而滑向對向車道，遭小客車夏姓駕駛撞上，送醫不治。檢方認為盧從彎道出現至遭撞擊，時間僅一秒，夏無法閃躲，未依過失致死罪起訴；盧的雙親求償四百七十萬元，桃園地院駁回，但台灣高等法院認為夏有一成過失，因盧的父母已各領強制汽車責任保險一百萬元，駁回上訴。

檢察官不起訴處分無法拘束民事判決，高院認為夏仍應賠償。因盧姓騎士的過失顯然較重，高院認為死者有九成過失比例、夏應負一成，計算後盧的父母各得請求卅七萬、卅萬元，但強制險保險金遠已高於可請求數額，因此不能再求償。