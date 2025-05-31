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「加害者」死後賠償 有勝訴前例

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

新北三峽三死車禍肇事者余姓老翁昨傷重不治，外界關心余的家屬若拋棄繼承，被害人及其家屬恐求償無門；律師指出，縱使余的家屬全數拋棄繼承，被害人仍可起訴並請法院就余的遺產指定「遺產管理人」，完成民事求償程序。

實務上，原告在檢方起訴前、法院審理中死亡，被害人向其繼承人求償的案例不少，桃園許姓老翁性侵三歲女童，卻於審理中死亡，因許的兒子忘記拋棄繼承，法院判他應給付對方四十萬元；另有房客在租屋處輕生，房東主張房價減損向其死者父母提告，法院判賠兩百多萬元。

另外，陸軍第十軍團五支部大雅營區前年發生兩名士官死亡案，因其中一人攜一氧化碳鋼瓶輕生，卻釀同袍誤吸，法院以前者侵害後者生命權，判家屬應給付對方家屬六百廿七萬元。

一名民事庭法官指出，限定繼承是指繼承人限定於繼承所得遺產內，償還被繼承人債務，例如兒子繼承父親一百萬元遺產，但父親有五百萬元債務，兒子僅需就繼承的一百萬元償還，目的是避免過去「父債子還」無限上綱窘境。

有司法官建議，余翁釀三死重大車禍，若家屬能出面繼承，於遺產範圍內賠償被害家屬，是最快速、簡單，也是對被害人、社會負責的方式。

律師陳彥价說，若余的家屬都拋棄繼承，而余翁名下仍有財產，被害家屬可以就民事起訴侵權行為損害賠償，同時一併請法院就余的遺產指定「遺產管理人」。

陳彥价說，法院會函請當地律師公會，詢問律師出面擔任遺產管理人，擔任律師在訴訟上作為被告，由民事庭判斷就該筆遺產判賠多少給被害家屬，因此余翁財產已被假扣押，對程序保障有實質意義。

車禍 三峽

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