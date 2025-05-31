三峽三死車禍駕駛不治 財產已假扣押

新北三峽重大車禍的肇事駕駛七十八歲余姓老翁，昨傷重宣告不治，受害家屬擔心未來真相難查也難求償。犯罪被害人保護協會證實已聲請假扣押余翁財產獲准，新北市長侯友宜表示，調查腳步也不因人死而停歇，新北地檢署也強調，未來會在余翁不起訴書說明事故調查結果。

據了解，余翁生前名下擁有不少股票與不動產，犯罪被害人保護協會協助被害人聲請假扣押已獲准，新北檢表示，受害人不用擔心求償無門。

亞東醫院表示，余男五月十九日被送醫急救，至昨天經多次手術及在加護病房以非手術性療法治療，仍因多重器官衰竭不治，已回報檢警相驗。警方昨天下午報請檢察官司法相驗；檢察官表示死因尚待釐清，遺體暫時冰存，擇日解剖。

余翁的妻子和兒子下午四時許抵達醫院由警方製作筆錄，檢察官約五時許抵達，余翁的妻兒神情凝重，不發一語，由警方帶領快步進入殮房。

外傳余姓老翁家屬醞釀脫產，侯友宜表示，事故發生後第一時間已聲請假扣押，並責成警察單位依檢方指揮調查事實，釐清真相，他也特別交代警方在調查告一段落時對外說明，讓受害者及家屬知道真相。

「未來不論肇事者子女是否要拋棄繼承，都不影響求償。」法制局副局長許宏仁說，若老翁妻兒繼承財產，權利、義務都要概括承受；假扣押是保全程序、避免移轉，讓肇事者被扣押的財產繼續作為受害人的理賠擔保，後續司法程序受害者只要打贏訴訟，就可以執行。

法制局長蔡庭榕說，已由犯保協會做好老翁財產假扣押及求償的保全程序，即使財產變遺產，還是被假扣押，不會受影響。法制局補充，肇事者死亡，刑事部分一般會簽結。

犯保協會表示，案發後，被害人家屬擔心肇事者脫產，新北分會五月廿一日指派律師協助聲請假扣押，取得相關資料文件及確認假扣押標的金額，廿二日協助三位死者家屬及一名重傷被害人，具狀向新北地方法院聲請民事假扣押。協會昨也派員關心被害者家屬，並向家屬說明肇事者死亡後的相關法律權益。

新北地院裁定准予假扣押，犯保律師五月廿三日取得法院民事裁定書，因為假扣押有提存擔保金的規定，協會當天即以最速件核發保證書，以保證書代替假扣押擔保金，以免被害人還要自行負擔擔保金、增加經濟負擔，也確保未來債權實現。

被害者家屬昨得知余翁死亡，透過新北市議員呂家愷表示，肇事者家屬到現在連道歉都沒有，對死者家屬打擊真的很大，非常過分，希望好好追蹤肇事者家屬後續行為。