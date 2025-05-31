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三峽車禍肇事翁亡…外界憂無法求償 新北法制局這樣說

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市三峽區重大車禍，肇事的余姓老翁今天不治，圖為警方事發當天蒐證情形。本報資料照片
新北市三峽區重大車禍，肇事的余姓老翁今天不治，圖為警方事發當天蒐證情形。本報資料照片

新北三峽19日發生重大車禍，肇事者78歲余姓老翁經過多天治療仍不治。有律師指出「家屬拋棄繼承就沒他們的事了」，新北法制局對此表示，「不論肇事者子女是否要拋棄繼承，都不影響求償程序」。

「巴毛律師」陳宇安今在FB粉專發文表示，最糟的狀況發生了，「接下來家屬拋棄繼承就沒他們的事了。」新北市法制局副局長許宏仁表示，假扣押就是將老翁名下財產進行扣押凍結，誰都不能動，只要老翁財產還在，不論他的子女是否要拋棄繼承，都不影響求償程序。

許宏仁說明，若老翁子女要繼承其財產，當然是相關權利、義務都要概括承受，假設加害人財產很多，估計賠完受害者的損害若還有剩餘，通常就不會考慮拋棄繼承。假扣押是保全程序，讓老翁的被扣押的財產，繼續作為受害人的相關理賠擔保，在後續的司法程序，受害者只要打贏訴訟，就可以執行老翁財產名目，不會受到兒女是否拋棄繼承的影響。

車禍 三峽

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