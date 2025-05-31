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三峽肇事翁身亡還能求償？巴毛律師：家屬若做1事「就沒他們的事了」

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三峽車禍肇事翁亡 巴毛律師：家屬若做1事「就沒他們的事了」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
新北市三峽區重大車禍，肇事的余姓老翁今天不治，圖為警方事發當天蒐證情形。本報資料照片
新北市三峽區重大車禍，肇事的余姓老翁今天不治，圖為警方事發當天蒐證情形。本報資料照片

三峽車禍肇事的余姓老翁今天上午不治，權麒法律事務所所長陳宇安今天在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，最糟糕的情況發生了，「接下來家屬拋棄繼承，就沒他們的事了」。難道被害人及其家屬求償無門？她表示，余姓老翁的遺產還是可以拿來賠。

網友熱烈討論，「如果有財產，受傷家屬還有機會，如果沒有就剩下保險了」、「講坦白的，本來就跟他家人沒關係吧」、「如果不動產也都在妻子或兒女名下，那真的沒救」、「早就可預測會這樣」、「希望他名下還有財產可以執行」、「不懂，肇事者死了就死了，難道要牽拖他的家屬嗎？換成自己想想親人闖禍過世，然後受害者來找自己的場景，自己不無辜嗎」、「本來就跟家屬沒關係，難不成現在還是清朝？還流行連坐？」

遺產 車禍 三峽

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