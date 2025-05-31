三峽肇事老翁死亡恐真相沉沒？粉專直指只有它具系統性科學調查量能

新北三峽車禍肇事的78歲余姓老翁今天上午不治，事故真相是否石沉大海？「交通安全唬平安2.0」臉書粉專表示，我們需要的是系統性真相，以及如何預防下次悲劇。

余姓老翁因為死亡，將獲不起訴處分。「交通安全唬平安2.0」臉書粉專表示，依據我國法律，被告在地檢署偵查階段死亡，檢察官就該名被告應為不起訴處分。傳統的車禍鑑定受限體系及目標，著重在因果論及人的因子，無法找出系統性的問題。

不過，該起車禍，國家運輸安全調查委員會認定為重大事故立案調查。運安會主委林信得日前表示，此案不只有駕駛年齡問題，會考慮駕駛行為、駕照管理制度等，給予交通部建議，預計1個月內發布初步報告，明年5月完成最終報告。

「交通安全唬平安2.0」臉書粉專表示，運安會對於重大運輸事故之調查，旨在避免運輸事故之再發生，不以處分或追究責任為目的。目前我國所有政府機關中，也只有運安會有系統性科學調查的量能與法律工具，最後會出具公開的「調查報告」，讓系統性問題被檢視。我們需要的是系統性真相，以及如何預防下次悲劇。