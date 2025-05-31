快訊

「海角七號」大大30歲倒數！被導演要求增胖10公斤委屈：不漂亮了

MiLB／小熊「龍仔」3A砲火猛烈！上演雙響砲+猛打賞

中正路改名爭議 苦苓3理由反對：不是中央地方都靠夭沒錢？「別瞎折騰了」

聽新聞
0:00 / 0:00

三峽車禍肇事翁死亡恐求償無門？律師：民事訴訟以「遺產總額」為限

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
新北市三峽區重大車禍，肇事的余姓老翁今天不治，圖為警方在事發當天蒐證情形。本報資料照片
新北市三峽區重大車禍，肇事的余姓老翁今天不治，圖為警方在事發當天蒐證情形。本報資料照片

新北市三峽區19日慘重車禍，肇事的78歲余姓老翁今天上午7時20分不治。車禍肇責人死亡，被害人還能求償嗎？律師黃柏榮在臉書評論此事，「大家最擔心的還是來了」，他表示，不少人以為肇事者過世，民事責任就此終結，但事實並非如此。

黃柏榮表示，依民法第1148條規定，若肇事者生前尚未履行的損害賠償義務，將由其繼承人負責清償，但責任範圍僅以「所繼承之遺產」為限。簡單來說，假設肇事者留下的財產只有新台幣100萬元，那麼即便所有被害人實際損失總額遠超此數，最終能獲得的總賠償也不會超過100萬元。

他表示，這意味著，被害者或家屬雖仍可依法提起民事訴訟，但能夠實際執行的金額，將受限於肇事者的遺產總額。如果事先沒有足額保險或賠償保障，受害者往往將面臨求償無門的困境。

車禍 三峽

延伸閱讀

求償無門？三峽車禍肇事者亡 被害人及家屬這些權益可獲保障

三峽車禍老翁不治…人走責任沒走！蘇家宏律師：可從遺產中求償

三峽肇事老翁今不治 侯友宜：第一時間已假扣押

三峽車禍肇事翁突離世 新北法制局：財產已假扣押、求償不受影響

相關新聞

三峽車禍肇事駕駛傷重不治 侯友宜：已啟動假扣押

新北市長侯友宜今天出席新北市議長盃第15屆龍舟賽，並與新北市議長蔣根煌一起為比賽鳴笛。

三峽車禍肇事翁死亡恐求償無門？律師：民事訴訟以「遺產總額」為限

新北市三峽區19日慘重車禍，肇事的78歲余姓老翁今天上午7時20分不治。車禍肇責人死亡，被害人還能求償嗎？律師黃柏榮在臉...

求償無門？三峽車禍肇事者亡 被害人及家屬這些權益可獲保障

新北市三峽重大死傷車禍肇事余姓老翁因傷勢嚴重今晨宣告不治，財團法人犯罪被害人保護協會台灣新北分會車禍發生後，已安排犯保律...

三峽肇事老翁今不治 侯友宜：第一時間已假扣押

三峽重大車禍，肇事駕駛余姓老翁今天傷重不治，家屬擔心未來難求償與真相調查。新北市長侯友宜今天受訪表示，在第一個時間就立即...

三峽車禍肇事翁突離世 新北法制局：財產已假扣押、求償不受影響

新北市三峽19日發生重大車禍，肇事的78歲余姓老翁被送往亞東醫院搶救，歷經2次手術與12天治療後，今天早上7時20分因傷...

三峽重大車禍余姓老翁今晨死亡 刑事部分將「不起訴」

新北市三峽區今年5月19日發生重大車禍，肇事的余姓老翁歷經2次手術與12天治療後，今天早上7時20分因傷勢嚴重宣告不治。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。