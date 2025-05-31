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三峽車禍肇事翁死亡恐求償無門？律師：民事訴訟以「遺產總額」為限
新北市三峽區19日慘重車禍，肇事的78歲余姓老翁今天上午7時20分不治。車禍肇責人死亡，被害人還能求償嗎？律師黃柏榮在臉書評論此事，「大家最擔心的還是來了」，他表示，不少人以為肇事者過世，民事責任就此終結，但事實並非如此。
黃柏榮表示，依民法第1148條規定，若肇事者生前尚未履行的損害賠償義務，將由其繼承人負責清償，但責任範圍僅以「所繼承之遺產」為限。簡單來說，假設肇事者留下的財產只有新台幣100萬元，那麼即便所有被害人實際損失總額遠超此數，最終能獲得的總賠償也不會超過100萬元。
他表示，這意味著，被害者或家屬雖仍可依法提起民事訴訟，但能夠實際執行的金額，將受限於肇事者的遺產總額。如果事先沒有足額保險或賠償保障，受害者往往將面臨求償無門的困境。
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