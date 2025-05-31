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求償無門？三峽車禍肇事者亡 被害人及家屬這些權益可獲保障

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市三峽重大車禍事故，因肇事余翁今晨身亡，共造成4死多人受傷。圖／聯合報系資料照
新北市三峽重大車禍事故，因肇事余翁今晨身亡，共造成4死多人受傷。圖／聯合報系資料照

新北市三峽重大死傷車禍肇事余姓老翁因傷勢嚴重今晨宣告不治，財團法人犯罪被害人保護協會台灣新北分會車禍發生後，已安排犯保律師提供受害家屬全程訴訟上的協助，包含假扣押保全程序、刑事偵查程序告訴代理以及附帶民事訴訟等協助，保障法定權益。

三峽車禍事故因肇事余翁今晨身亡，共造成4死多人受傷，新北市法制局當時保障被害人權益，已洽請財團法人犯罪被害人保護協會新北分會，即時啟動關懷及協助機制，並偕同相關單位進行求償協助，包含假扣押措施。

犯保協會新北分會事發後已與受害家屬接觸聯繫，也安排犯保律師提供全程訴訟上的協助，包含假扣押保全程序、刑事偵查程序告訴代理以及附帶民事訴訟之協助，也會依據2023年2月8日總統公布修正的犯罪被害人權益保障法相關規定，保障法定權益，並持續提供犯罪被害人及家屬心理支持、家庭關懷等保護服務。

依現行法規在強制責任險部分，每位亡者可獲200萬元理賠，傷者則依受傷程度有最高20萬元給付；若駕駛另有第三責任險或可查扣資產，受害家屬亦能透過民事訴訟求償。

律師指出，若肇事者死亡，雖刑責終止，但受害者仍應盡力尋求保全機會，包括房產、海外資產等皆可列入查封標的，且遺產仍可依法被求償。

車禍 三峽

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