三峽車禍肇事翁突離世 新北法制局：財產已假扣押、求償不受影響

新北市三峽19日發生重大車禍，肇事的78歲余姓老翁被送往亞東醫院搶救，歷經2次手術與12天治療後，今天早上7時20分因傷勢嚴重離世。新北市法制局表示，日前已請民團協助對老翁財產假扣押，會照法定程序走，不受影響。

法制局長蔡庭榕表示，市府原本就做好老翁財產的假扣押程序，及求償的保全程序，這部分仍會照著法定程序，還有與市府合作的犯罪被害人保護協會會做好這部分。老翁突然離世，財產變遺產，還是會被假扣押，不會受到影響。

法制局補充，過往法制局沒有碰到加害者突然往生代為求償的狀況，就此個案來說，被告突然去世，就不會有刑事部分，民事部分就是外界會關心受害者是否可以得到賠償，之前已請協會對老翁財產假扣押，不讓其移轉，後續打訴訟或其他程序，因老翁已離世，會由其繼承人當作被告，來做後續求償，只要加害人有財產，假扣押能扣到，對被害人來說就是一個保障。