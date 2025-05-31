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三峽大車禍肇事老翁亡 網友上演各種陰謀論、里長說錯話仍神隱
新北市三峽日前發生3死12傷的重大車禍，涉嫌肇事的78歲余姓男子經送往亞東醫院急救，歷經2次手術與12天治療後，今天早上7時20分仍因傷勢過重去世。當時在醫院受訪的里長黃家賢說明老翁可能有心臟病，被網友質疑替肇事者說話遭罵翻後神隱至今，網友則陰謀論四起。
事故發生至今，社會大眾持續關注。網友質疑整起事件的處理過程有諸多詭異之處，包括被害者家屬至今未公開表態，余姓老翁持續昏迷、老翁妻子也一直未露面，引發外界質疑肇事老翁妻子準備脫產等各種陰謀論及揣測。
有網友指出余姓男子僅為上市公司退休高層，並非政治人物或權貴家庭，質疑外界對其「詐死潛逃」的猜測並無實際根據，也認為新北市府並無責任或動機協助掩蓋此案。
新北市議員江怡臻指出，即便余姓男子已過世，但假扣押及財產保全程序依然有效，不會受到影響，受害者家屬的權益仍然能夠獲得法律上的保障。
與肇事老翁熟識的龍恩里長黃家賢則持續低調，至今未回應任何詢問與聯繫，引發外界更多疑問與討論。
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