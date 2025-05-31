獨／三峽大車禍肇事老翁今早死亡 被害者家屬反應曝光

三峽19號於北大國小前發生大車禍，造成3死12傷，事後肇事老翁持續昏迷，今早醫院證實已經死亡，被害者家屬第一時間透過民代詢問消息是否為真，但不願對外表達意見。

新北市議員江怡臻表示，許多民眾聽聞肇事者不治，都覺得驚訝且生氣，特別是之前就有傳聞肇事者已清醒，都讓家屬感到疑惑消息是否為真。

江怡臻說，對被撞傷亡家屬來說，老翁死亡深怕真相沉入水底，江怡臻表示，仍希望檢警持續偵辦，給予家屬有平復、還公道的機會。

地方民代今早立即通知家屬，被害者家屬只詢問老翁死亡訊息是否已被證實，但對於民代詢問是否願意發表家屬聲明，家屬則無回應。