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三峽大車禍再添1死 肇事者余姓老翁今晨不治！醫院曝死因

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
近日新北市三峽發生重大車禍，造成3死12傷。聯合報系資料照
近日新北市三峽發生重大車禍，造成3死12傷。聯合報系資料照

新北市三峽北大國小前19日發生重大車禍，釀成3死12傷，肇事的78歲老翁余文正也陷入昏迷，不過今傳出上午7時20分仍宣告不治，死亡人數再添一人，亞東醫院也證實因多重器官衰竭死亡。

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新北亞東醫院表示，余姓男子5月19日因多重外傷被送至亞東醫院治療，5月19日至5月31日期間經多次手術及於加護病房持續以非手術性療法治療，仍因多重器官衰竭於5月31日上午不治死亡，已回報檢警相驗。因事涉司法調查，後續將報由檢方依法辦理。

三峽車禍悼念現場湧人潮，卡片上字字句句寫滿不捨與自責。記者李定宇/攝影
三峽車禍悼念現場湧人潮，卡片上字字句句寫滿不捨與自責。記者李定宇/攝影
新北市三峽區3死12傷重大車禍的肇事78歲余姓老翁，事發後住院手術至今，檢警天天緊盯他是否恢復清醒足以應訊，但今晨傳出不治消息。本報資料照
新北市三峽區3死12傷重大車禍的肇事78歲余姓老翁，事發後住院手術至今，檢警天天緊盯他是否恢復清醒足以應訊，但今晨傳出不治消息。本報資料照

車禍 三峽

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