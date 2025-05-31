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三峽大車禍再添1死 肇事者余姓老翁今晨不治！醫院曝死因
新北市三峽北大國小前19日發生重大車禍，釀成3死12傷，肇事的78歲老翁余文正也陷入昏迷，不過今傳出上午7時20分仍宣告不治，死亡人數再添一人，亞東醫院也證實因多重器官衰竭死亡。
新北亞東醫院表示，余姓男子5月19日因多重外傷被送至亞東醫院治療，5月19日至5月31日期間經多次手術及於加護病房持續以非手術性療法治療，仍因多重器官衰竭於5月31日上午不治死亡，已回報檢警相驗。因事涉司法調查，後續將報由檢方依法辦理。
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