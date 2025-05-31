三峽重大車禍余姓老翁今晨不治 死亡人數再添1人肇事原因成謎

新北市三峽重大車禍，涉嫌肇事的余姓男子仍在醫院加護病房治療中，肇事的78歲余姓老翁被送往亞東醫院搶救，歷經2次手術與12天治療後，今天早上7時20分因傷勢嚴重，不幸離世，整體事故死者再添1人。

新北市三峽區北大國小外道路19日下午4時許發生重大車禍；余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12輕重傷（含駕駛），死傷者大多數為學生。