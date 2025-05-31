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三峽重大車禍余姓老翁今晨不治 死亡人數再添1人肇事原因成謎
新北市三峽重大車禍，涉嫌肇事的余姓男子仍在醫院加護病房治療中，肇事的78歲余姓老翁被送往亞東醫院搶救，歷經2次手術與12天治療後，今天早上7時20分因傷勢嚴重，不幸離世，整體事故死者再添1人。
新北市三峽區北大國小外道路19日下午4時許發生重大車禍；余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12輕重傷（含駕駛），死傷者大多數為學生。
余姓老翁事發後傷重，在亞東醫院加護病房搶救多天，也曾經歷2次手術，但生命徵象不是很穩定，一度有微微張眼，檢察官、警察也正要等他意識清楚要製作筆錄，今早卻傳出人已身故的消息。老翁的2個兒子在事發後已從國外趕回台灣協助處理。
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