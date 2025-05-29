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新北三峽重大車禍 涉肇事男子仍住院、未製作筆錄

中央社／ 新北29日電

新北市三峽重大車禍，涉嫌肇事的余姓男子仍在醫院加護病房治療中，檢警今天說，仍無法製作詢問筆錄。社會局表示，持續與教育局合作，陪伴與關懷病患及家屬給予支持。

新北市三峽區北大國小外道路19日下午4時許發生重大車禍；余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12輕重傷（含駕駛），死傷者大多數為學生。

亞東醫院今天針對收治的傷患說明病況，住院14歲女童病況穩定，持續恢復中。至於涉嫌肇事的余男，醫院說，目前仍於加護病房治療，持續觀察病況。

新北檢與三峽警分局，傍晚告訴中央社記者，因病患仍無法製作筆錄，目前還並未詢問，以瞭解當事人案發時的車禍狀況。

據瞭解，余姓男子的兒子，已經回國協助處理善後，今天有陪同母親到醫院探視傷患余男。

社會局副局長許秀能下午告訴中央社記者，目前社工人員與教育局等持續主動關懷與陪伴受傷住院或出院的被害者；針對課業、生活、醫療、法律諮詢等，隨時給予必要的協助。

教育局晚間說，督學與校安室人員持續駐點，以單一窗口協助家屬，轉介相關的法律與醫療，同時，對於病患的顏面重建等，需要大量資源者，也媒合社會資源協助。校園內的師生情緒，逐漸恢復常態學習，對於個案仍持續給予身心的協助。

新北市立土城醫院今天則沒有車禍傷者病患的更新資訊，依據26日醫院副院長游明晉說明傷者進展，車禍中的成年男性傷者經手術治療後恢復良好，於26日順利出院。

土城醫院說，另兩名學童於5月23日由加護病房轉入普通病房，目前持續接受後續治療，病況穩定。OHCA女童因創傷性腦損傷，仍在加護病房接受密切治療與觀察。醫療團隊將持續提供最佳照護。

車禍 加護病房

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