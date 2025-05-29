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三峽車禍事故 運安會：1個月內完成初步報告

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
日前三峽一名78歲高齡駕駛駕車衝撞機車和路人，釀3死12傷。聯合報系資料照片
日前三峽一名78歲高齡駕駛駕車衝撞機車和路人，釀3死12傷。聯合報系資料照片

日前三峽一名78歲高齡駕駛駕車衝撞機車和路人，釀3死12傷，國家運輸安全調查委員會認定為重大事故立案調查。運安會主委林信得今天表示，此案不只有駕駛年齡問題，會考慮駕駛行為、駕照管理制度等，給予交通部建議，預計1個月內發布初步報告，明年5月完成最終報告。

立法院交通委員會今處理運安會預算凍結案6案，立委洪孟楷質詢時指出，運安會成立調查小組針對三峽車禍事故調查，目前有無進度？他指出，交通部在事發隔天就下修高齡駕駛換照年齡，但該名駕駛在400公尺內就有4次事故，到底是故意還是過失？甚至網路上還有討論很多陰謀論，運安會應該向交通部提出相關建議。

洪孟楷也說，今年3月交通部長陳世凱才說行人被撞死是國恥，國外遊客來台旅遊感受到行人地獄，有這樣罵名就是過去相關單位及駕駛人疏忽累積，運安會應該給予強力督促。

林信得表示，此案正與檢調單位調查，不是只有單純年齡問題，調查會考慮駕駛行為、駕照管理制度及記點制度等，有系統化方式給予交通部建議。

林信德說，解讀事件資料紀錄器（EDR）要3、4周時間，調查也需要一些時間，運安會已經動員15名人力集中調查，甚至已經排擠掉其他案子。此案預計1個月內發布初步報告，5個月發布資料調查報告，明年5月完成最終報告。

運安會 交通部長

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