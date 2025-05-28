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基層誤解70歲不能開車 賴清德中執會上指示宣導換照政策

中央社／ 台北28日電
民進黨中常委陳淑華今天反映，有地方民眾擔心、誤解70歲後就不能開車。兼任民進黨主席的總統賴清德說，只要換照還是可以開車，要跟民眾說明清楚。圖／聯合報系資料照片
民進黨中常委陳淑華今天反映，有地方民眾擔心、誤解70歲後就不能開車。兼任民進黨主席的總統賴清德說，只要換照還是可以開車，要跟民眾說明清楚。圖／聯合報系資料照片

高齡駕駛肇事頻傳，交通部研擬高齡駕駛人換照年齡從75歲下修到70歲。民進黨中常委陳淑華今天反映，有地方民眾擔心、誤解70歲後就不能開車。兼任民進黨主席的總統賴清德說，只要換照還是可以開車，要跟民眾說明清楚。

民進黨下午召開中執會，與會人士轉述，新任中常委陳淑華提到，交通部規劃把換照年齡從75歲降低到70歲，地方有民眾擔心，誤解是不是70歲以後就不能開車，她提醒行政部門要講清楚。

據轉述，中常委林俊憲、王定宇補充，並不是70歲就不能開車，而是交通部打算把換照年齡設定在70歲，只要經過身體檢查、認知測驗這些換照流程，未來70歲還是可以開車。中常委們也提到，換照制度在日本等其他國家也有，台灣是比較晚近才推動這塊改革配套，未來要多跟基層民眾說明。

與會人士轉述，中常委陳茂松補充，他今年69歲，明年就要70歲，他還是常常開車全台各地跑來跑去；重點不是年齡，而是身體健康狀況。

據轉述，賴清德回應表示，中常委說的沒有錯，只要換照，70歲還是可以開車，請大家多跟民眾說明清楚。

高齡駕駛 賴清德 民進黨 交通部 中常委

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