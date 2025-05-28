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北市擬推汽車高齡安駕課 爭取學費補助

中央社／ 台北28日電

高齡駕駛議題受關注，台北市交通局今天表示，已與中華民國汽車駕駛教育學會達成共識，將推出汽車高齡安駕課程，著重加強車輛操作、法規理解及反應能力，並爭取提供學費補助。

台北市交通局今天在道路交通安全會報中報告無照駕駛及駕駛管理制度，表示除持續建議中央修法新增無照駕駛累犯刑責規定、比照酒駕行為加重罰則外，正接洽中華民國汽車駕駛教育學會，以開辦汽車高齡安全駕駛課程。

交通局說明，學會對此方向表示認同，將針對高齡駕駛的需求及特性研發客製化課程，包含加強反應能力、車輛操作能力、法規新知理解能力等，以提升安全意識，待學會完成課程研發及收費方案後，將進一步討論合作辦理事宜。

台北市交通局長謝銘鴻說，相較強化認知功能，道路環境辨別、操作反應能力在緊急時刻更為關鍵，因此課程將朝此方向設計，期待推出後全市各駕訓班都能響應開辦，並會爭取經費提供課程補助。

至於無照駕駛管理，謝銘鴻指出，盼中央修法建立社會約束力、加重罰責以達到嚇阻作用外，將加強宣導法治觀念及交通安全知識，並建議警方提高檢查頻率。

台北市長蔣萬安聽取報告後裁示，道安、公安及治安做得好是應該的，但只要出事，所有努力就會付諸流水，就像新北三峽日前導致3死的重大車禍一般，在民眾心中留下陰影，期許局處以盡人事的態度，把該做的事情做對、做好、做在意外發生之前。

無照駕駛

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