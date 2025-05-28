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無照比照酒駕 北市交通局長贊同：地方加強稽查
雙北近期發生高齡駕駛釀成的交通事故，交通部長陳世凱透露，未來擬把無照駕駛視為酒駕重罰。北市交通局長謝銘鴻今出席道路交通安全會報受訪表示，樂見無照比照酒駕重罰，而地方政府能做的是提高警方執法檢查頻率，兩者加乘下能夠達到嚇阻效果。
謝銘鴻說，因為無照罰則是在中央規定，確實地方政府能做的有限，現行無照駕駛僅有罰款，他認為力道不足，若要有嚇阻作用就要靠修法。
他說，很高興看到部長談到無照比照酒駕，當初提高酒駕的罰則在立法院花了很多時間，但也看出了成效。因此，中央和立法院或許能藉由這幾次事件加上地方攜手，一起修改法令，這是能夠樂見其成。
謝銘鴻也說，在地方政府方面，無照駕駛除了長輩之外，另一群是學生及剛出社會人士。學生部分就是教育局負責，出了社會後就是由社會各層面的宣導，也如同道安委員所說，可以提高警方執法檢查頻率，頻率高加上罰款重就能達到效果。也會持續和警方及交通大隊等研議。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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