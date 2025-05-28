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駕照筆試加嚴 民團批鐘擺政策應付輿論

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

交通部昨宣布，汽機車考照要加嚴，民團表示，交通部每周都在宣布新政策，重要交通政策不應只是用來應付輿論，而是要彙整一個大方向再來規畫細節。對於陳世凱稱「行人地獄」這是外國報導所使用的形容詞，見仁見智，民團批一天約死七至八名行人，這還不算行人地獄？

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜說，回訓制度很重要且須高度重視，除高風險駕駛外，若有前科、曾毒駕、任何因素被扣照者，都須作為列管對象；偏鄉未成年無照駕駛應訂定未成年學習駕照，需受訓練才能取得，並在限制的範圍騎乘，待成年後再研議如何銜接正式的駕照。

下一代人本交通促進會理事游立維表示，認同筆試題目要加嚴，但目前路考沒有任何調整，新手取得駕照後也不見得知道如何使用道路措施；台灣交通環境一天約死七至八名行人，這樣的數字難道還不能稱作是行人地獄？

行人零死亡推動聯盟理事羅宜表示，交通重大政策，交通部應彙整大方向後再來討論細節，而不是為應付輿論，上周發生車禍後，隔天就宣布換照年齡下修至七十歲，輿論發酵後，昨天又宣布汽機車考照測試加嚴。

羅宜說，考照制度滾動式檢討、更加嚴格的方向沒錯，但道交條例修正就像「鐘擺」般，一下變嚴、一下變鬆，看不懂陳世凱領導的交通部施政核心為何。另外，交通部說有找民團討論，都知道進度為何，「知道進度不代表同意啊」。

羅宜認為，陳世凱處理交通議題「會有些情緒」，竟說出行人地獄見仁見智，感覺想對特定的人或群體喊話，每周提出新政策，急著證明交通部有在做事。

駕照 交通部

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