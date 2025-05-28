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記取三峽車禍的痛 教團籲安全通學區法制化
近期多起交通事故引發對校園周邊安全關注，全國家長教育志工聯盟指出，縣市政府應借機檢視學校周遭導護環境，並呼籲針對學區三百公尺內交通事故修法加重刑責。國教行動聯盟則說，校園周邊人車分流、人行道與導護制度常有漏洞，應法制化安全通學區，將導護與接送區納入正式規範。
全志盟昨日在立法院舉行記者會，理事長徐巨龍指出，近期三峽、台北發生嚴重交通暴衝事件，縣市政府應好好檢視學校周遭導護環境、硬體設施是否足夠？全國家長教育志工聯盟副理事長黃榮輝也說，希望政府因應近日事件，針對學區附近三百公尺內的交通違規事件，尤其有撞傷學童甚至受傷致死者，修法加重刑期。
國教盟主張政府應積極設置安全通學區並迅速法制化，包含設實體人行道、防護欄、庇護島、減速帶設施，確保上下學時人車分流，讓駕駛明確認知此區特定時段需慢行。
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