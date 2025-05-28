汽機車考照加嚴！筆試明年取消是非題 選擇題也變難

三峽七十八歲余姓老翁衝撞釀三死，交通部除宣布下修高齡換照年齡，也推出三大政策，交通部長陳世凱昨天宣布，將加嚴汽機車考照題目，未來擬取消是非題，全改為選擇題，且選擇題選項從三個增至四個，明年上路，預估每年將有五十四點九萬人次受影響。

台灣駕照取得容易，汽車筆試通過率達八成五，機車七成多，不適任駕駛滿街跑。交通部昨在桃園監理站舉辦五二○周年記者會，交通部長陳世凱說，交通部正通盤檢討整體駕照管理制度，從初學者的考照制度、違規者的回訓制度、到高齡者的換照制，將在三個月內完成細部規畫。

陳世凱指出，過往考照時題庫本翻一翻就可以考過，未來筆試很容易答對的題目會篩掉，要熟讀安全法規才有機會通過筆試。另很多民眾並非不願意守法，而是考照過程沒有學到或忘記，導致駕駛安全觀念薄弱，因此未來考照將加嚴、讓其更有鑑別度，路考和實地駕訓也一步一步推進中。

針對考照改革，交通部公路局長陳文瑞說，目前汽車筆試題目有四十題、機車筆試有五十題，兩者筆試題目中，是非題及選擇題各占一半。

陳文瑞表示，目前汽車考照題庫有一四○○題，機車考照題庫包含認知檢測有一六○○題，公路局規畫將淘汰答對率超過九成的題目，刪除掉沒有鑑別度的題目；考照筆試取消是非題，選擇題加嚴，並非要讓民眾考不到駕照，而是希望考照能夠有鑑別度。

另外，行人地獄一直是台灣撕不掉的標籤，交通部昨在周年記者會播放一段開場影片，片中陳世凱說，現在行人可以好好走路，而影片中被訪問的民眾也說這是個「小確幸」。

對此，陳世凱指出，「行人地獄」這是外國報導所使用的形容詞，是否真的是行人地獄見仁見智，台灣交通事故確實比其他國家高，死傷人數也比其他國家多，但是每個國家交通環境狀況並不同。

對於「好好走路是小確幸」一說，陳世凱表示，這一、二年明顯感受到駕駛願意停讓的比率愈來愈高；他強調，「停讓不是文化，而是法規的限制」，本來就必須要停讓。