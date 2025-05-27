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不適任駕駛滿街跑 考照筆試變難有用？網指加重「這罰則」更實在

聯合新聞網／ 綜合報導
三峽78歲余姓老翁衝撞釀3死，交通部除宣布下修高齡換照年齡至70歲外，也推出三大政策，其中包括加嚴汽機車考照題目，以增加鑑別度。示意圖／ingimage
三峽78歲余姓老翁衝撞釀3死，交通部除宣布下修高齡換照年齡至70歲外，也推出三大政策，其中包括加嚴汽機車考照題目，以增加鑑別度。示意圖／ingimage

三峽78歲余姓老翁衝撞釀3死，交通部除宣布下修高齡換照年齡至70歲外，也推出三大政策，其中包括加嚴汽機車考照題目，以增加鑑別度。現行筆試一半為「是非題」、一半為「選擇題」，未來擬取消是非題，全改為選擇題，且選擇題也要加嚴，選項從3個增至4個，目標2026年上路，預估每年約有54.9萬報考汽機車駕駛人次將受影響。

一名網友今（27日）在PTT發文表示，考駕照筆試難度提升，甚至會刪除過去答對率在9成以上的題型，讓他好奇這麼做，除了真的能夠提升鑑別度之外，是否也能提升交通安全？

對此，網友紛紛表示，「開車這種東西要靠實作，筆試現在還記得題目的，我猜沒剩下1％」、「應該要加考情緒障礙」、「取消筆試，通通路試」、「筆試用全英文考題，應該能提升難度吧」、「比照日本的駕照考試等級，可刷掉三成三寶」。

另外，也有網友認為，問題的根本不在於筆試，而是無照者罰責應加重，「無照駕駛跟車輛違規罰責夠重，駕照才有意思」、「無照又沒人抓，被抓到也不痛不癢，幹嘛考駕照」、「無照沒這些問題」、「一堆沒駕照被開單，還嗆警察的」。

台灣駕照取得容易，筆試通過率高，汽車筆試通過率達8成5，機車7成多，不適任駕駛滿街跑。交通部長陳世凱表示，交通部正通盤檢討整體駕照管理制度，從初學者的考照制度、違規者的回訓制度、到高齡者的換照制，將在三個月內完成細部規畫。其中考照制度，陳世凱說，除新手駕訓過程外也會有講習，讓民眾真正了解且落實「如何安全開車」。

陳世凱 無照駕駛 日本 交通部長 PTT

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