影／三峽北大國小車禍 全志盟呼籲政府加重處罰危險駕駛
日前於三峽區北大國小前發生重大車禍事件，78歲余姓駕駛高速撞擊造成3名死亡及12人受傷。此悲劇震驚全國、家庭與學生陷入深沉悲痛，也讓台灣成為交通事故頻發的焦點。全國家長教育志工聯盟（全志盟）今天在立法院舉行記者會，要求政府重罰並防止學校周遭危險駕駛，呼籲政府加重處罰危險駕駛，特別是在學校周邊地區，並提升駕駛道德宣傳，預防類似悲劇再次發生。
全志盟表示依警方調查顯示肇事前余姓司機駕駛狀況正常，雖然尚未完成完整偵訊，但初步判斷余在肇事後「不確定故意殺人」，造成多名學生喪生與傷者重傷。全志盟強調不確定故意殺人的交通意外，就是有些人反正出事也沒關係的心態。所以在死者做頭七之際，呼籲司法盡速偵訊並嚴防脫產，依涉案者的長期掌握上市公司財務的能力，請維護弱勢的權益。
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