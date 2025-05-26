聽新聞
0:00 / 0:00

無照駕駛擬比照酒駕重罰 扣牌扣車、累犯罰鍰無上限

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
新北市三峽重大車禍釀三死，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟等民團，昨天發起「保護下一代」大遊行，呼籲交通部別再讓孩童書包染血。記者葉信菉／攝影
新北市三峽重大車禍釀三死，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟等民團，昨天發起「保護下一代」大遊行，呼籲交通部別再讓孩童書包染血。記者葉信菉／攝影

交通部長陳世凱昨天宣布，將修正道路交通管理處罰條例，無照駕駛比照酒駕當場吊扣車輛及牌照，車主連帶重罰且累犯罰鍰無上限，草案預計六月底送行政院審查。此外，為防範高齡駕駛肇事，年長者安全駕駛三策略會在三個月內提方案。

繼新北市三峽七十八歲余姓老翁十九日高速衝撞釀三死，北市博愛特區廿三日下午再發生七十八歲邱姓老翁無照駕駛衝撞釀八人受傷的嚴重交通事故。對於重大交通事故頻傳，民團昨號召上百人遊行至交通部抗議。

陳世凱表示，交通是社會大眾關注的重要議題，目前台灣的交通環境仍有很大進步空間，交通部會加快腳步、持續前進。針對無照駕駛所導致的嚴重事故，陳世凱指出，交通部去年起研擬加重處罰無照駕駛，比照酒駕重罰。

交通部統計，台灣每年約四十萬件交通事故中，約有五萬件為無照駕駛，平均每年造成六百多人死亡、六萬多人受傷，是酒駕釀成死傷的六倍。

根據現行酒駕裁罰標準，機車無照駕駛首次開罰一點五萬元，汽車開罰三至十二萬元；第二次犯機車開罰九萬、汽車十二萬；第三次起每犯一次再加罰九萬元，累加無上限，依此推算，機車累犯至第十三次，開罰金額將破百萬，達一○八萬，汽車累犯第十二次開罰一○二萬。

交通部說明，現行汽機車無照罰鍰為二點四萬元，二年內犯五次採最高罰，未來修法後將提高罰鍰金額，且累犯罰鍰無上限。現行無照駕駛取締僅會禁止駕駛行車，未來將當場移置保管車輛和扣繳牌照，且車主將與無照者同額處罰，第一次牌照吊扣三個月，五年內兩次吊扣六個月，五年內三次吊扣十二個月，吊扣時間皆為現行兩倍。

交通部指出，針對無照駕駛禁止考照年限，現行規定致人死亡及重傷為四年內不得考照，目前修法研擬改為肇事致人受傷即四年不得考照，致人重傷或死亡即終身不得考照。

陳世凱表示，交通部、內政部與地方政府在一年內已就交通工程、教育、執法與監理方面，努力精進做了許多措施。在監理及執法面，針對大型車增加辦理駕駛人再教育訓練、修法加重偽造車牌罰則、隔熱紙透光率指引今年六月底前出爐，二○二六年法制化；在考照提升鑑別度方面，二○二六年起提升筆試題目難度，強化新手駕駛對交通規則與安全觀念；強化駕訓班術科訓練，降低新手駕駛肇事率。

至於回訓制度，陳世凱說，肇事、違規、危險駕駛者，強化回訓與實地訓練，培養正確駕駛習慣，並下修高齡駕駛年齡，納入認知功能、危險感知與四肢靈活度評估等。

酒駕 車禍 無照駕駛 交通部 交通事故 三峽

延伸閱讀

無照駕駛將比照酒駕重罰 藍委黃健豪：早該修法並沒入車輛

事故頻傳 交通部宣布：無照駕駛修法比照酒駕懲處重罰

三峽車禍釀3死..交通部高齡換照下修 游淑慧：別當江湖郎中

毒理專家批下修換照年齡「懲罰高齡駕駛」 交通部長留言回擊

相關新聞

無照駕駛擬比照酒駕重罰 扣牌扣車、累犯罰鍰無上限

交通部長陳世凱昨天宣布，將修正道路交通管理處罰條例，無照駕駛比照酒駕當場吊扣車輛及牌照，車主連帶重罰且累犯罰鍰無上限，草...

三峽車禍追思物資 將整理捐弱勢

新北三峽重大車禍，事故現場陸續湧入民眾擺放花束、卡片、玩偶與零食，表達悼念之情。三峽區公所宣布祈福活動昨天下午五時結束，...

罰則比照酒駕？學者：無照駕駛須系統修法

交通部擬修法，無照駕駛將來比照酒駕懲處重罰，但學者指出，酒駕懲處從一九九九年起不斷修法，就是因為沒有系統及邏輯，才需要一...

無照駕駛 立委促沒收車輛

近期發生多起嚴重車禍，交通部昨宣布擬修法將無照駕駛比照酒駕懲處，可扣牌扣車、累犯罰鍰無上限，民進黨立委表示支持，在野立委...

憂流失選票 綠委：高齡不等於危險駕駛

交通部研擬下修駕駛換照年齡的話題，近日在基層發酵，國民黨立委接到不少反映「年齡歧視」，多位民進黨立委也說不能一刀切，更不...

數百人雨中高喊「改革高齡換照」

昨天是新北三峽重大車禍往生者頭七，下一代人本交通促進會、行人零死亡推動聯盟等民間團體號召「保護下一代」大遊行，數百人冒雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。