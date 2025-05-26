罰則比照酒駕？學者：無照駕駛須系統修法

交通部擬修法，無照駕駛將來比照酒駕懲處重罰，但學者指出，酒駕懲處從一九九九年起不斷修法，就是因為沒有系統及邏輯，才需要一改再改，無照駕駛修法是重大政策，應花時間思考，一次到位，降低外界爭議。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜表示，過去民團訴求無照駕駛納入刑法相關的修法，畢竟無照駕駛並沒受到完整交通教育訓練，建議針對加嚴無照駕駛懲處，可從撞人致重傷或死亡涉及刑法，加嚴至發現無照駕駛，無論有無傷人都以刑法懲處。

中央警察大學交通學系教授蔡中志表示，危險駕駛不只是無照駕駛，無照駕駛分為很多不同情況，像是青少年無照、被吊銷吊扣硬上路的無照、高齡未依規定換照的無照駕駛，台灣應比照日本、香港，建立完整的換照系統。

蔡中志指出，現行駕駛換照制度寬鬆，交通部應建立全面駕駛執照分級制度，經駕駛訓練、交通講習後拿到初級駕照，經固定時間的駕駛表現才能拿到正式駕照。拿到正式駕照後，也要規定固定時間就需回訓及換照，這樣才能有效發現不符合駕駛資格者。

至於無照駕駛比照酒駕方式懲處，蔡中志說，酒駕懲處從一九九九年起不斷修法，就是因沒系統及邏輯，才需一改再改，無照駕駛修法是重大政策，應花時間思考，有邏輯、系統性的修法，以降低外界爭議。